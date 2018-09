Montpellier, France

Les footballeurs montpelliérains tenaient leur premier succès à domicile de la saison. Celui qui devait briser la série noire de match sans victoire depuis sept mois au stade de la Mosson. Mais les Héraultais se sont fait rejoindre (1-1) lors des dernières secondes de la partie grâce à un but de Mothiba.

Les buts

Après une première période terne et pauvre en occasion de but, Montpellier a ouvert le score à la 50e minute. Damien Le Tallec a très bien repris un corner tiré par Junior Sambia. Les joueurs de Michel Der Zakarian n'ont pas réussi à tuer la rencontre et mettre ce deuxième but. En toute fin de match, les Strasbourgeois ont égalisé sur un centre de Zohi et une reprise de Lebo Mothiba qui trompe Benjamin Lecomte.

Les réactions