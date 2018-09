Nantes, France

C'est un moindre mal. Après deux défaites, le Stade de Reims a cassé une dynamique négative. Et ce n'est pas démérité. Car à La Beaujoire, les Rémois ont proposé un visage tantôt solide, tantôt convaincant offensivement. Mais il aura manqué le réalisme. Dans un dispositif en 4-2-3-1, David Guion et ses hommes ont d'abord parfaitement bloqué les ailes et fermé l'accès d'une surface devant laquelle les Canaris se sont longtemps cassés les dents. Et les frappes de loin de Samuel Moutoussamy (36e) ou la reprise de Lucas Evangelista (43e) étaient bien repoussées par un Edouard Mendy vigilant.

Le gardien rémois sera proche de devenir l'homme du match lorsqu'il devra aussi se détendre sur le coup-franc de Gabriel Boschilia ou devant l'ultime tentative d'Anthony Limbombe (93e). Incapables de s'envoler au score, les Canaris auraient pu se faire déplumer. Certes les tentatives de Pablo Chavarria et Moussa Doumbia sont timides. L'entrée en jeu de Sheyi Ojo, elle, est convaincante. Mieux, la prestation de Mathieu Cafaro est appréciable. Il a même pensé marquer son second but lors d'une frappe à l'entrée de la surface. Son but sera finalement refusé à cause de la position de hors-heu de Bjorn Engels. Qu'importe, Reims prend un bon point, qu'il faudra bonifier contre Dijon samedi prochain.

A Nantes (Stade de la Beaujoure), Nantes et le Stade de Reims font match nul 0-0

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Spectateurs : 18981

: 18981 Arbitre : M. Eric Wattelier

M. Eric Wattelier Pelouse : bonne

: bonne Temps : ensoleillé

: ensoleillé Avertissements - aux Nantais Diego Carlos (23e), Valentier Rongier (72e) et Matta Miazga (77e) ; aux Rémois Pablo Chavarria (56e), Moussa Doumbia (62e), Xavier Chavalerin (73e) et Mathieu Cafaro (87e)

aux Nantais Diego Carlos (23e), Valentier Rongier (72e) et Matta Miazga (77e) ; aux Rémois Pablo Chavarria (56e), Moussa Doumbia (62e), Xavier Chavalerin (73e) et Mathieu Cafaro (87e) Nante s : Tatarusanu - Kwateng, Miazga, Lima, Diego Carlos, Khrin, Moutoussamy (Boschilia, 59e), Evangelista (Coulibaly, 73e), Rongier, Sala, Waris (Limbombe, 84e). Entr. : Jose Miguel Cardoso

s : Tatarusanu - Kwateng, Miazga, Lima, Diego Carlos, Khrin, Moutoussamy (Boschilia, 59e), Evangelista (Coulibaly, 73e), Rongier, Sala, Waris (Limbombe, 84e). Entr. : Jose Miguel Cardoso Reims : Mendy - Konan, Abdelhamid, Engels, Foket - Romao, Chavalerin, Cafaro, Doumbia (Ojo, 72e), Oudin (N'Dom, 79e), Chavarria (Suk, 65e). Entr. : David Guion

