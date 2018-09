Caen, France

Depuis l'entame de la saison, le Stade Malherbe est habitué au déséquilibre. La première journée lui a offert l'ex et sans-doute futur champion de France parisien, pour un match quasi perdu d'avance. Par la suite, il a évolué deux fois en infériorité numérique, face à Nantes et Lyon, et il ne s'en est pas si mal sorti, même s'il s'est fait rejoindre au score chacune de ces fois.

Ce soir, à Geoffroy-Guichard, c'est d'une tout autre adversité qu'il faudra s'accommoder. Pour la première fois de la saison, le Chaudron, le vrai, l'emblématique, est de retour ! Ce match face aux Normands marque en effet le retour des Kop Nord et Sud du mythique stade stéphanois.

Virages éteints

A cause d'utilisations répétées de fumigènes, les deux virages étaient suspendus pour la réception de Guingamp lors de la première journée. Seul celui situé au sud du stade avait été autorisé à accueillir ses supporters contre Amiens, pour le compte de la 4ème journée. Pour les habitués des travées, le véritable début de la saison à domicile se fera donc face à Caen.

C'est attendu parce que depuis le début de la saison, on a l'impression d'avoir joué quatre matchs à l'extérieur. Saint-Etienne sans ses kops, ce n'est pas le chaudron. Les fumigènes, c'est joli, télégénique, mais aujourd'hui, ça nous cause de souci, et ça cause du souci à l'équipe aussi.

Alexandre, responsable du site Peuple Vert sur France Bleu Saint-Etienne Loire

Actuel 15ème au classement, l'ASSE n'a pas le rendement que son onéreux mercato laissait présager. Pour autant, le club du Forez n'a perdu qu'une fois, le weekend dernier, contre le PSG (4-0). Sans l'appui de ses supporters les plus fervents, Saint-Etienne a tout de même réussi marquer deux buts et remporter son premier match de la saison, mais est resté muet face à Amiens (0-0).

🏟️ Tout est réuni pour vibrer samedi !

La conf' du coach 🧢👉 https://t.co/GX0ywna5B1pic.twitter.com/knurvY89T8 — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) September 20, 2018

Chaudron ardent ?

Alors, les supporters stéphanois sauront-ils encourager en restant sages ? Feront-ils bouillonner le Chaudron sans allumer les mèches de ces si beaux mais si tendancieux et coûteux engins pyrotechniques ? Après quatre mois sans fête, difficile d'en être certain.

Ce qui est sûr, c'est que Geoffroy-Guichard devrait gronder, et que les tympans des Malherbistes seront mis à rude épreuves durant 90 minutes, sans doute plus encore que d'habitude. Toutefois, sil les Caennais ont bien montré une chose depuis le début de la saison, c'est leur capacité à rester mobilisés et solidaires dans l'adversité, même si souvent, la défense a fini par craquer.

AS Saint-Etienne - SM Caen, 6ème journée de Ligue 1, samedi 22 septembre 2018, à partir de 19h30 en direct et en intégralité sur France Bleu.