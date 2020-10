Ligue 1 (J6): Le renouveau de Jonathan Bamba au LOSC

Le milieu de terrain offensif a retrouvé le sourire en ce début de saison. Il est aujourd'hui l'un des joueurs lillois les plus décisifs. Avec déjà deux réalisations et un rôle majeur dans le jeu du LOSC, il confirme son retour au plus niveau après une saison compliquée.

Q: Jonathan, vous réalisez un début de saison canon?

"Oui mais je n’ai rien changé, je travaille toujours autant. J’ai gardé la même mentalité, mon travail de l’ombre est récompensé. J’en profite et l’équipe aussi. C’est une question de confiance, celle de mes coéquipiers de mon club. Cette saison j’ai retrouvé la réussite."

Q: En début de préparation vous avez clairement annoncé à vos dirigeants qu'un départ était inenvisageable car vous aviez une revanche à prendre?

"j'ai eu une réflexion avec mes proches, avec mes conseillers. Je suis un compétiteur et il est clair que la saison dernière n’a pas été à la hauteur de mes attentes. J’ai échangé avec le coach, je voulais lui rendre la confiance qu’il m’a donnée. A moi de continuer sur cette lancée."

Q: D'où vous vient ce sens du sacrifice défensif?

"J’ai toujours travaillé dans ce domaine dans mes clubs, à Saint Etienne, à Angers et aujourd'hui à Lille. Ces valeurs de sacrifice et de combativité, je les entretiens aujourd'hui avec Christophe Galtier. Sur le terrain, je suis là pour aider mon latéral et mon milieu de terrain. On fait les efforts les uns pour les autres"

Q: Avez-vous l'impression que l'équipe est plus forte que la saison dernière?

"Non je ne pense pas. Nous avons gardé la même ossature avec José Fonté, Benjamin André, Mike Maignan, Jonathan Ikoné et moi. Je ne constate pas forcément une progression. En fait tout le monde est au même niveau. Mike par exemple est toujours au top et ça nous permet d’obtenir des clean-sheet."