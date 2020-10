Ligue 1 (J6) : le DFCO à Bordeaux, pour conserver la bonne dynamique

Faire boire la tasse aux Bordelais, voilà qui ferait du bien aux footballeurs du DFCO pour cette 6e journée de Ligue 1 et ce déplacement face aux Girondins, dimanche 4 octobre 2020. Dijon veut surfer sur le bon match de Montpellier et renouer avec le succès à l'extérieur.

Le DFCO, toujours en quête de sa première victoire dans cette saison 2020/2021, se déplace à Bordeaux, dimanche 4 octobre 2020, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Les footballeurs dijonnais occupent la 20e et dernière place du classement avant le début du week-end, tandis que les Bordelais sont 12e. La saison passée, le DFCO avait obtenu un match nul (2-2), grâce notamment à un festival de Mounir Chouiar, auteur d'un doublé.

La vie sans Gomis ... et avec Allagbé

Pour cette rencontre, le DFCO peut compter sur un effectif presque au complet, en exceptant les absences d'Amalfitano et de Benzia. Coulibaly et Dobre ne sont pas du déplacement par "choix de l'entraîneur". Surtout, Dijon aura dans sa cage sa nouvelle recrue, le gardien de but béninois Saturnin Allagbé, qui arrive en Bourgogne avec la lourde tâche de faire oublier Alfred Gomis, parti pour Rennes.

Rester sur la dynamique

Le DFCO reste sur son meilleur match depuis le début de la saison, 2-2 face à Montpellier à Gaston Gérard le week-end dernier. Un point rageant mais un point pris, pour enfin lancer la saison. Le DFCO n'a pas gagné à l'extérieur depuis plus d'un an, la dernière fois c'était fin septembre 2020, face à Reims.

Stéphane Jobard sur les difficultés du DFCO à l'extérieur Copier

Ne pas se faire endormir

Une stat fait mal également du côté de Bordeaux : depuis le début de la saison, en trois rencontres, aucun but n'a été marqué (ni encaissé) par l'équipe au scapulaire dans son stade du Matmut Atlantique. Trois 0-0 face à Nantes, Lyon et Nice. Bordeaux est la meilleure défense de Ligue 1, mais aussi la pire attaque (ex-aequo avec le DFCO).