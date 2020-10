Ligue 1 (J6): le RC Lens pour la passe de cinq face à Saint Etienne

Franck Haise sait que pour cela, le Racing devra faire preuve une nouvelle fois de réalisme et de maîtrise pour venir à bout d'une jeune équipe stéphanoise très joueuse: "ll y a beaucoup d'enthousiasme dans cette équipe, notamment parce qu'il y a beaucoup de jeunesse. C'est une équipe qui a la capacité d'aller vite dans la profondeur, que ce soit sur les transitions ou sur les attaques placées, avec des déplacements très intelligents dans le dos des lignes défensives adverses."

Pas de problème en défense pour Jonathan Clauss

Les Sang et Or devront aussi régler la mire défensivement. Ils n'ont terminé qu'un seul match sans le moindre but encaissé, c'était le 10 septembre contre le PSG. Lors des trois dernières journées, le gardien Jean-Louis Leca a concédé à chaque fois un but au-delà de la 85ème minute. Pour autant le latéral Jonathan Clauss refuse d'en faire une fixation: "on est très joueur, parfois on manque d'expérience, c'est vrai qu'on devrait se dire, allez pendant 5 minutes on ferme la boutique. Je comprends les critiques mais c'est aussi notre état d'esprit, aller vers l'avant."

Attention aux cartons jaunes

6ème de Ligue 1 après 5 journées, avec 10 points au compteur, le Racing a marqué les esprits en mettant beaucoup d'intensité dans les duels. Mais petit bémol, l'équipe a déjà été avertie à 15 reprises. Loïc Badé a d'ailleurs été expulsé à Lorient pour 2 cartons jaunes, quant à Facundo Médina, averti pour la 3ème fois à Nîmes l'argentin sera suspendu pour le derby face à Lille. Devant Saint Etienne, 3 joueurs seront à surveiller de près : Jonathan Gradit, Cheikh Doucouré et Yannick Cahuzac, déjà avertis à 2 reprises depuis le début du championnat.