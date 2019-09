Ligue 1 (J6) | Le Stade de Reims à la relance face à un Monaco en difficulté (20h)

Reims, France

Si les Rémois ont du mal dans leurs déplacements après avoir concédé deux défaites à Brest et à Nantes, force est de reconnaître que les hommes de David Guion ont réussi à rester maîtres sur la pelouse de Delaune. C'est dans cette idée qu'il va falloir affronter Monaco ce samedi pour rester dans une partie du tableau fréquentable. Reims qui va affronter une équipe monégasque impressionnante sur le papier, qui a réalisé une mercato de haute tenue en investissant 133 millions d'euros, mais qui n'a pas toujours trouvé la formule. Les Monégasques ont déjà perdu 3 de leurs 5 premiers matches de championnat et surtout n'en n'ont toujours pas remporté un seul. A noter que les deux attaquants de Monaco Wissam Ben Yedder et Islam Slimani, qui ont inscrit 6 des 7 buts monégasques depuis le début de la saison, sont absents. Côté rémois, on note la première apparition dans le groupe d'Anastasios Donis. Tristan Dingomé et lui toujours blessé.

-> Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - AS Monaco

