Reims, France

C'est une semaine à trois matches qui débute pour le Stade de Reims. Après Dijon ce samedi soir à Delaune, les Rémois iront défier le Paris Saint-Germain mercredi et recevront Bordeaux le samedi suivant. Un premier moment important dans cette saison avec un besoin de points pour avancer dans ce championnat. Si le déplacement à Paris semble insurmontable, les deux rendez-vous à domicile face aux Bourguignons et Bordelais seront à porté de l'équipe rémoise pour retrouver le chemin de la victoire. Le Stade de Reims n'a plus gagné depuis le 17 août et le succès de prestige face à Lyon. Pour cette rencontre face à Dijon ce samedi, David Guion pourra compter sur l'ensemble de son effectif, il a d'ailleurs convoqué 21 joueurs afin de garder tout le monde sous pression pour ces trois rendez-vous.

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FONTAINE, Thomas FOKET, Hassane KAMARA, Ghislain KONAN, Romain METANIRE.

Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Alaixys ROMAO.

Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Moussa DOUMBIA, Sheyi OJO, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK.

Absents : Patrick BAHANACK (choix), Tristan DINGOME (repos), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Anatole NGAMUKOL (instance de départ), Virgile PINSON (choix

LE GROUPE | 21 joueurs rémois ont été retenus pour la rencontre face à @DFCO_Officiel ce samedi.@StadeDeReims - @DFCO_Officiel - A suivre en direct et en intégralité sur @fbleuchampagne ce samedi à partir de 19h30#SDRDFCO#FBsportpic.twitter.com/nO0xFLyIVu — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) September 21, 2018

