Ligue 1 (J6) | Le Stade de Reims en quête de points se présente à Rennes, le leader du championnat (17h)

Ce n'est pas vraiment le déplacement idéal au moment où il va falloir penser sérieusement à se relancer. Une semaine après avoir affronté le Paris Saint-Germain, le Stade de Reims va devoir se frotter à peut-être ce qu'il se fait de mieux en Ligue 1 actuellement. Le Stade Rennais coche toutes les cases, à commencer par celle de la cohérence. Cohérence dans son jeu, son recrutement, son effectif et bien sûr, cette dynamique qui anime l'équipe rennaise. Leader de la Ligue 1, le Stade Rennais ne profite pas uniquement du retard à l'allumage du Paris Saint-Germain. Rennes a su se construire et possède dans son effectif de quoi vivre une belle saison qui sera marquée pour la première fois dans l'histoire du club, par une participation en Ligue des Champions. Côté rémois, on est toujours en quête d'un premier succès cette saison. Reims a au moins rassuré face au Parisiens la semaine dernière, en rendant une copie plus que correcte vis à vis du jeu proposé, et ce malgré la défaite. Mais l'essentiel désormais, va consister à aller chercher des points pour s'extirper de la zone de relégation. Une place de 19e au classement, bien inconfortable que les Rémois n'ont que très rarement occupé, y compris avant la descente en Ligue 2, entre 2012 et 2016. Les Rémois devront être au même niveau que face aux Parisiens pour espérer exister face à la force de frappe rennais. A noter les retours de suspension de Wout Faes et Marshall Munetsi.

