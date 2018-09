Reims, France

Les matchs se suivent et se ressemblent pour le Stade de Reims. Jamais inquiétés par une équipe dijonnaise rendue insipide, les Rémois n'ont pas non plus trouvé le chemin du but adverse. Les pessimistes retiendront que sans marquer, les Rouge et Blanc auront bien du mal à avancer dans ce championnat. Les plus optimistes relèveront que Reims a passé un quatrième match sans encaisser de but, autant qu'il sait se procurer quelques situations. Trop peu malgré tout pour convaincre totalement.

Contre Dijon, on notera l'envie de Pablo Chavarria, intéressant en point de fixation mais précieux aussi, balle au pied. Sa tentative de lob en première période aura pourtant été l'une de ses seules occasions. Souvent trouvé sur coup de pied arrêté, Yunis Abdelhamid, serein derrière, aurait pu délivrer les siens si un Dijonnais n'avait pas dégager le ballon in extremis sur sa ligne. Mathieu Cafaro, enfin, entré en fin de match, a lui aussi vu son tir dégagé de peu.

-

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims bat Dijon

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Spectateurs : 11523

: 11523 Arbitre : M. Jérôme Brisat

M. Jérôme Brisat Pelouse : bonne

: bonne Temps : nuageux

: nuageux Buts -

- Avertissements - au Rémois Moussa Doumbia (31e) ; au Dijonnais Mehdi Abeid (58e)

au Rémois Moussa Doumbia (31e) ; au Dijonnais Mehdi Abeid (58e) Reims : Mendy - Konan, Abdelhamid, Engels, Foket - Romao, Chavalerin, Martin (c) (Cafaro, 74e), Doumbia (Oudin, 65e), Ojo (Suk, 58e), Chavarria. Entr. : David Guion

: Mendy - Konan, Abdelhamid, Engels, Foket - Romao, Chavalerin, Martin (c) (Cafaro, 74e), Doumbia (Oudin, 65e), Ojo (Suk, 58e), Chavarria. Entr. : David Guion Dijon : Runarsson - Hadadi, Ciman, Lautoa, Coulibaly, Chafik (Rosier, 81e), Abeid, Marie (Sliti, 73e), Amalfitano, Said (Keita, 73e), Tavares. Entr. : Olivier Dall'Oglio

-