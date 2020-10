Ligue 1 (J6) | Le Stade de Reims résiste et prend un bon point à Rennes (2-2)

La bataille a été rude au milieu entre Rennes et Reims à l'image de ce duel entre Arber Zeneli et Eouardo Camavinga

Tout avait pourtant si bien commencé... Bien en place défensivement, le Stade de Reims retrouvait ses vertus passées avec une solidité défensive et de l'opportunisme offensivement. De belles promesses qui, comme à Monaco lors de l'entame de championnat, n'auront tenu que 20 minutes. Certes, il fallait de la réussite pour résister au premier tir de Bourigeaud ou au retourné de Raphinha, non cadré. Une réussite trouvée par Yunis Abdelhamid, monté sur une des rares offensives marnaises qui avait trouvé un corner. Esseulé dans les six mètres, le capitaine reprenait victorieusement le ballon envoyé par Arber Zeneli. Un but, des sourires, puis plus rien. La réaction bretonne est d'ailleurs immédiate. Elle payera sur une séquence anodine. Sur une perte de balle de Xavier Chavalerin, Raphinha profite de la passivité rémoise pour ajuster tranquillement Predrag Rajkovic. Dix minutes plus tard, Thomas Foket abandonnait Damien Da Silva au marquage d'un corner. Le Rennais ne se laissait pas prier pour inscrire le second but.

Au retour des vestiaires, le gardien rémois est contraint de céder sa place. Le calice jusqu'à la lie pense-t-on alors. Mais Yehvann Diouf aura la possibilité de montrer son talent, intervenant bien à propos devant quelques offensives bretonnes. Des Rennais qui n'ont pas tenu un rythme suffisant pour mettre à mal une défense pourtant fragile. Un relâchement dont vont profiter les hommes de David Guion. Sur une récupération haute, Dereck Kutesa, fraîchement entré en jeu, lance Boulaye Dia face à Romain Salin. L'attaquant rémois ne manque pas son duel avec le gardien rémois. Les Marnais pourront résister ensuite. A défaut d'être fringants, les Rémois ont été solidaires et valeureux. De quoi valider un 2e point cette saison et casser une dynamique de quatre revers de rang. Une nouvelle dynamique, plus positive, est attendue dès le retour de trêve hivernale, contre Lorient.

A Rennes (Roazhon Park), Rennes et Reims font match nul 2-2

Mi-temps : 2-1

: bonne Buts - Raphinha (25e), Da Silva (37e) pour Rennes ; Abdelhamid (11e) et Dia (66e)

