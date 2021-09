Ligue 1 (J6) | Le Stade de Reims toujours sans victoire à domicile après son nul contre Lorient (0-0)

Il faudra s'en contenter. Et à lire les statistiques, le résultat était peut-être attendu. Entre une équipe qui ne gagne pas à domicile et une autre qui ne gagne pas à l'extérieur, la logique est finalement respectée. Mais dans une belle ambiance à Delaune, le Stade de Reims attendait mieux, sans toutefois trouver face à Lorient. Les protégés d'Oscar Garcia n'ont pourtant pas démérité. A tel point que les efforts produits ont usé des Rémois moins fringants après la pause. Les premières minutes étaient pourtant pleines de promesses. Avec un trio offensif séduisant (Kebbal - Van Bergen - Ekitiké), les Rémois pressent leur visiteur du jour, prennent la possession du ballon et se procurent des situations à tout-va. Par vague, les Rouge et Blanc se montrent percutants et pensent être récompensés dès la 8e minute lorsqu'Hugo Ekitiké s'en va seul tromper Paul Nardi. Mais l'arbitre invalidera finalement la réalisation à cause d'un retour de position de hors-jeu.

La pression locale ne baisse pas pour autant. Lorient est étouffé, plie mais ne rompt pas, même si le gardien est tout proche de rendre lui même service aux Rémois en manquant totalement un dégagement des poings. Peu à peu, l'étreinte rémoise se relâche et les Bretons sortent la tête de l'eau. Et il faut un excellent Predrag Rajkovic pour repousser la tentative de Houboulang Mendes avant la pause. Le retour de vestiaires est plus compliqué pour les Marnais. Sans solution, les Rémois reculent tandis que Lorient met le pied sur le ballon. Rajkovic, encore lui, soulage Delaune autant que ses coéquipiers, avec deux arrêts dont un réflexe sur frappe flottante de Monconduit. L'entrée de Valon Berisha puis de N'dri Koffi n'y changera rien. L'énorme occasion d'Anastasios Donis non plus. Ce dernier manquait la balle de match en toute fin de match. En 6 matchs, le Stade de Reims n'a perdu qu'une fois, mais il n'a pas gagné plus. D'apparence fatigués, les Rémois devront vite récupérer avant un déplacement périlleux dès mercredi à Lille.

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims et Lorient font match nul 0-0

Arbitre : Hakim Ben El Hadj

Avertissements : aux Rémois Marshall Munetsi (12e), Azor Matusiwa (69e) ; aux Lorientais Julien Laporte (75e), Laurent Abergel (88e), Stéphane Diarra (90e)

Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Gravillon, Foket – Munetsi (Berisha, 60e), Matusiwa, Kebbal (Cassama, 76e) – Van Bergen (Donis, 76e), Ekitiké (Koffi 60e). Entr. : Oscar Garcia

Lorient : Nardi – Silva, Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff – Abergel, Lemoine (Bourlès, 87e), Monconduit (Diarra, 70e) – Moffi (Grbic, 76e), Laurienté (le Fée, 70e). Entr. : Christophe Pelissier

