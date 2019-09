Ligue 1 (J6) | Le Stade de Reims sans efficacité face à Monaco concède le match nul (0-0)

Reims, France

Le jeu de mot est traditionnel à telle période. Mais force est de constater qu'en analysant le ratio occasions franches - but marqué, Reims a vendangé ce samedi soir contre Monaco. Face à un dispositif en 3-5-2 qui devait défensivement rassurer les Monégasques, les Rouge et Blanc ont eu le mérite de trouver des solutions. Mais lorsque l'application évitait la maladresse, c'est un Benjamin Lecomte retrouvé qui empêchait l'ouverture du score rémoise. C'est ainsi que Moussa Doumbia (10e), Boulaye Dia (21e) et Rémi Oudin plusieurs fois trouvaient les gants du portier de l'ASM.

De l'autre côté, Predrag Rajkovic ne fut pas en reste. Car si les offensives monégasques ont souvent été bien timides, les tentatives de Tiémoué Bakayoko (9e) et surtout Aleksandr Golovin (78e) prenaient la direction des filets sans des interventions autoritaires du néo-Rémois. Emprunté et plus en difficulté dans la dernière demie-heure, le Stade de Reims s'offrait malgré tout la dernière tentative, via Thomas Foket, seul dans la surface, mais qui dévissait sa reprise du droit (84e). 16 tirs, aucun but. Les axes de progression sont connus, les certitudes aussi. C'est avec ces dernières qu'il faudra tenir à Paris ce mercredi.

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims et Monaco font match nul 0-0

Spectateurs : 14426

: M. Olivier Thual

Pelouse : excellente

Avertissements - aux Monégasques Adrien Silva (76e) et Dias (90e)

Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid, Disasi, Foket – Romao (cap), Chavalerin, Doumbia (Kutesa, 76e), Cafaro (Munetsi, 84e), Oudin, Dia (Donis, 69e). Entr. : David Guion

Monaco : Lecomte - Maripan, Aguilar, Badiashile, Glik (cap), Dias, Bakayoko, Adrien Silva (Fabregas, 84e), Golovin, Gelson Martins (Onyekuru, 74e), Baldé (Augustin, 73e). Entr. : Leonardo Jardim

