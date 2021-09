Ligue 1 (J6) | Le Stade de Reims veut confirmer sa moisson bretonne face à Lorient (15 heures)

Il faut remonter au mois de janvier 2021 pour retrouver la trace d'une victoire du Stade de Reims dans son stade Delaune, c'était face à Brest et ce succès 1 à 0 sur un but chanceux de Nathanaël Mbuku. Depuis, les Rémois n'y arrivent pas, même si cette statistique à cheval sur deux saison ne veut pas forcement dire grand chose. De même que c'est face aux équipes bretonnes que les Rémois semblent retrouver des couleurs, après Rennes la semaine dernière et le succès 2 à 0, Brest donc au début de l'année, ce sera peut-être face à Lorient ce dimanche que les Rémois vont repartir de l'avant à domicile. En tout cas, les bons signaux montrés sur les précédents matchs laissent espérer, au regard de la prestation face à Montpellier mi-août qui aurait du permettre de faire un meilleur résultat (3-3) et même le match perdu face au Paris Saint-Germain (0-2) était de bonne facture. Côté lorientais, on arrive avec une belle dynamique aussi. Lorient vient de battre le champion de France en titre, Lille, et même le 3e de la saison dernière, Monaco. Des Merlus qui en revanche n'arrivent pas à gagner à l'extérieur. La dernière fois qu'ils se sont imposés loin de leur base, c'était le 17 octobre... au Stade Delaune face à Reims (1-3)...

Pour cette rencontre, Oscar Garcia a reconduit exactement le même groupe qui a ramené la victoire de Rennes dimanche dernier.

-> Stade de Reims - FC Lorient. Coupe d'envoi de la rencontre à 15 heures. Ce sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne à partir de 14 heures.

Le groupe

Gardiens : Predrag RAJKOVIC, Yehvann DIOUF, Nicolas PENNETEAU

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Wout FAES, Andreaw GRAVILLON, Thomas FOKET, Fodé DOUCOURE, Ghislain KONAN, Bradley LOCKO

Milieux : Moreto CASSAMA, Valon BERISHA, Alexis FLIPS, Dion LOPY, Marshall MUNETSI, Azor MATUSIWA

Attaquants : Nathanaël MBUKU, Hugo EKITIKE, Ilan KEBBAL, N'diri KOFFI, Mitchell VAN BERGEN, Anastasios DONIS

Absents :

Arber ZENELI (genou), Fraser HORNBY (tendinopathie), Mathieu CAFARO (tendinopathie), El Bilal TOURE (entorse cheville), Moustapha MBOW (suspendu), Moussa DOUMBIA (choix)