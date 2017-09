Ligue 1 (J6) : Le Stade Malherbe de Caen devra retenir la leçon

Fin de série pour le Stade Malherbe de Caen, battu 1-0 ce samedi à Nantes lors de la 6e journée de Ligue 1. La faute à une seconde mi-temps ratée après un premier acte pourtant encourageant. Résumé et réactions après ce scénario à méditer pour la suite du championnat !

Les Caennais restaient sur une série de trois victoires consécutives. Et malgré l’absence de deux défenseurs (Djiku et M’Bengue) ils ont largement maîtrisé la première mi-temps, en se créant les meilleures occasions par Repas (15e) et Rodelin (30e). Un premier acte encourageant…. avant de progressivement perdre pied au retour des vestiaires. Malherbe est entré dans la spirale infernale du bloc bas incapable de ressortir les ballons. Rémi Vercoutre, impeccable sur quelques occasions nettes des Canaris, a fini par s’incliner sur un bijou du brésilien Girotto (72e). Une triste soirée plombée par la blessure de l’attaquant Christian Kouakou, victime d'une mauvaise réception sur une phase défensive.

🚑 Entorse de la cheville confirmée pour @kychristian13_ ! Indisponibilité à déterminer dans les prochains jours. 3 semaines minimum #FCNSMC — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) September 16, 2017

Les principaux faits marquants du match dans notre Live texte.

Les réactions

On a oublié que ça dure 90 minutes Patrice GARANDE

« Des regrets parce qu’on a affiché une telle maîtrise en première mi-temps où on n’était jamais en danger ! D’entrée en deuxième on n’avait pas la même attitude. On a été puni pour deux raisons essentielles : un bloc trop bas et un déchet technique qu’on n’avait pas en première période. Quand on ne parvient pas à enchaîner 2-3 passes c’est impossible de ressortir. On a oublié que ça durait 90 minutes ! Mais tout n’est pas à jeter, au contraire. On n’était pas euphorique après trois victoires et on ne va pas s’effondrer parce qu’on a perdu à Nantes. Si on perd contre Amiens là ce sera un coup d’arrêt »

Finir au pire à 0-0 Vincent BESSAT

« On a trop reculé en deuxième ! On aurait dû jouer beaucoup plus haut, continuer à les harceler, et être plus juste dans les transmissions, comme en première mi-temps. Eux ont pris confiance. C’est un match qui doit se finir à 0-0 au pire et on doit repartir avec un point »

On a donné le bâton pour se faire battre ! Damien DA SILVA

« Quand on ne peut pas gagner il faut savoir ne pas perdre ! En seconde période on n’était moins présents dans les duels dans certaines zones importantes, on n’avait plus le ballon. On a donné le bâton pour se faire battre »

Un but d’anthologie Romain GENEVOIS

« On a été solide sans concéder d’occasion en première mi-temps. Et on a perdu cette maîtrise en seconde période donc on a subi. Ils n’ont pas eu tant d’occasions pour autant et c’est rageant de perdre sur un but….. un peu d’anthologie ! On a tous l’impression que le ballon va sortir et ça fait poteau rentrant sur une frappe de 30 mètres ! »

Le Stade Malherbe de Caen rejouera samedi prochain contre Amiens. En attendant il est doublé au classement par son adversaire du jour. Et il pourrait encore glisser de quelques places après les matchs de ce dimanche.