Caen, France

Suivez le match en direct radio

Les temps forts du match Stade Malherbe de Caen - Montpellier

Les compositions des deux équipes.

Du côté de Caen c'est Yoël Armougoum qui évoluera à droite alors que Frédéric Guilbert glisse dans l'axe pour former la charnière centrale aux côtés de Baysse. Une seule petite surprise à Montpellier : Laborde, auteur du but de la victoire samedi dernier, est remplacé en attaque par le serbe Skuletic.

CONTEXTE : Les Caennais ont été confrontés à un calendrier difficile depuis le début de la saison. En six matchs ils ont déjà joué contre quatre postulants au titre ou à l'Europe (Paris, Lyon, Saint-Etienne et Nice) donc leur bilan de six points est donc honorable. Le coach Fabien Mercadal est confronté à un dilemme pour composer sa défense (cinq absents !) et il se retrouve aussi privé de son avant-centre Enzo Crivelli (ischios-jambiers). A l'inverse les Montpelliérains ont mis à profit un calendrier moins rude pour engranger onze points et s'offrir une place sur le podium provisoire.