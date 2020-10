Ligue 1 (J7) | La victoire est impérative pour le Stade de Reims face à Lorient (17h)

L'heure n'est pas à la panique ni à l'état d'urgence. Mais force est de reconnaître que tout autre résultat qu'une victoire des Rémois face à Lorient ce samedi installerait l'équipe dans une saison galère à se battre pour ne pas descendre. Tout ne se résume pas en un seul match, mais la dynamique doit être lancée pour sortir déjà de la zone de relégation et donner une autre tonalité à cette saison. Les prestations face à Paris et Rennes ont permis de voir des progrès dans le jeu. Il va donc falloir le concrétiser en points face à une équipe promue de Ligue 2 qui elle aussi a du mal cette saison. Les Rémois devront toutefois se passer de joueurs importants comme Valon Berisha, Arber Zeneli et Ghislan Konan, tous blessés, El Bilal Touré est indisponible et Marshall Munetsi est suspendu.