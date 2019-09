Ligue 1 (J7) | Le Stade de Reims va défier le Paris Saint-Germain dans sa citadelle imprenable (21h)

Paris, France

ECOUTEZ LE DIRECT A PARTIR DE 20H30

On a quasiment tout dit sur le Paris Saint-Germain au moment où le Stade de Reims s'apprête à croiser la route du champion de France dans son championnat. Ah si : Kylian Mbappé et Edinson Cavani seront absents, pas remis de leurs blessures. Mais Neymar sera bien là.... Angel Di Maria aussi... Thiago Silva, mais aussi le gardien Keylor Navas... Bref, les noms et les talents ne manquent pas et inutile d'insister sur le fait que la partie s'annonce compliquée pour le Stade de Reims. Paris a marqué au moins un but dans ses 44 derniers matches de championnat. Autant dire que pour espérer faire un résultat au Parc des Princes, il est quasiment acquis qu'il faudra marquer. Même si les Rémois font parti du cercle très fermé des équipes qui ont battu deux fois le PSG dans l'ère qatari (2013 et 2019), c'était à chaque fois à Delaune, au Parc des Princes, les Rémois ont souvent souffert. Pour ce match, l'entraîneur rémois David Guion ne pourra toujours pas disposer de Tristan Dingomé qui s'est fait opéré d'une contusion à la cuisse et qui sera absent pendant deux mois. Hyun Jun Suk n'a pas été retenu. Dario Maresic, absent du groupe face à Monaco, est lui de retour. Côté parisien, en plus des absents, Marco Verratti sera lui suspendu.

