Ligue 1 (J7) | Le Stade de Reims en déplacement à Lille pour défier le champion de France (19 heures)

Après le match nul face à Lorient dimanche dernier, les Rémois enchaînent sur la pelouse d'une équipe nordiste qui dispute la Ligue des Champions, et qui est dans l'obligation de l'emporter. Pas simple mais pas impossible non plus pour la jeunesse rémoise.

Pour la première fois de la saison, la Ligue 1 et donc le Stade de Reims vont enchainer une série de trois matches en six jours. Après Lorient dimanche dernier, les Rémois se déplacent à Lille ce mercredi avant de recevoir Nantes dimanche prochain au Stade Delaune. trois matches qui vont permettre de se jauger sur le plan physique, pour un effectif comme le Stade de Reims pas forcement prévu pour jouer tous les trois jours. Même si tous les signaux envoyés sur le plan physiques sont positifs depuis le début de la saison, Oscar Garcia va certainement devoir s'appuyer sur la même ossature de l'équipe et donc faire puiser de l'énergie aux joueurs dans cette semaine un peu spéciale. Et pourquoi pas aller contrarier le champion de France Lille, en difficulté en ce début de saison.

Sur le papier, cette équipe n'a pas beaucoup changé par rapport à celle de la saison dernière qui a raflé le titre de Champions de France au Paris Saint-Germain. Deux personnages emblématiques ont cependant quitté le club : le gardien Mike Maignan parti à Milan et l'entraîneur Christophe Galtier qui a pris la direction de Nice. Deux départs qui ont certainement beaucoup pesé dans ce début de saison pour le moins timide des Nordistes, déjà battu trois fois en six matches disputés, soit le même nombre de défaites subies sur la totalité de la saison de Ligue 1 la saison dernière. C'est aussi pour cette raison que le LOSC doit réagir, pour ne pas déjà se retrouver en difficulté en championnat, alors qu'il doit mener de front la campagne en Ligue des Champions.

Pour cette rencontre, l'entraîneur du Stade de Reims a reconduit le même groupe qui a fait match nul face à Lorient, à l'exception de Dion Lopy qui n'a pas été retenu.

LE GROUPE