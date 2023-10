Ligue 1 (J7) - Le Stade de Reims maîtrise Lyon et grimpe sur le podium (2-0).

Le Stade de Reims grandit, semaine après semaine. Et à défaut de proposer des prestations flamboyantes, l'équipe s'offre chaque semaine une maturité qui fait d'elle un vrai candidat au top 8. Sur sa pelouse de Delaune, dans un stade très bien rempli (près de 18.000 spectateurs), elle a en tout cas montré combien sa dynamique positive tranchait avec celle d'un Olympique Lyonnais malade. Privé d'Alexandre Lacazette, les Rhôdaniens se montraient pourtant entreprenants à l'entame du match, gênant les couloirs et la construction du jeu du Stade de Reims.

Peu à peu, les Rémois prenaient la mesure de leur adversaire. Le pressing haut sur la défense lyonnaise éteignait toute velléité visiteure. Et si Yevhann Diouf était vigilant sur le tir lointain de Sinaly Diomandé, c'est bien Junya Ito qui s'offrait l'action la plus dangereuse, idéalement servi par Teddy Teuma, mais dont la reprise n'était pas cadrée. La suite fut plus calme entre deux équipes qui se neutralisaient tactiquement. Il faut attendre la dernière minute avant la pause pour que Thomas Foket, enfin libre dans son couloir droit, lance Junya Ito. Son centre trouvait Marshall Munetsi, lancé dans la surface lyonnaise. Sa tête plongeante faisait mouche et permettait d'ouvrir le score au meilleur des moments.

Ito, le détonateur

Le retour de vestiaires ne change pas la physionomie de la rencontre. Si bien que Fabio Grosso faisait vite sortir Ryan Cherki et Corentin Tolisso. Mais les entrants ne semblaient pas offrir plus de certitudes. Plus pressants, les Lyonnais ne se montraient pas dangereux pour autant. Seul un retour in extremis de Joseph Okumu sur Mama Baldé offrait quelques frissons défensifs. Mieux quelques instants plus tard, Teddy Teuma récupérait un ballon mal dégagé sur corner et trouvait Ito, encore. Sa déviation du ballon de la tête était repoussée par Lopes sur Yunis Abdelhamid, plus prompt à suivre et pousser le ballon dans le but vide. Lyon ne s'en remettra pas. Avec maîtrise, Reims gérait la fin de match pour s'offrir trois points supplémentaires. De quoi s'inviter sur le podium avec le meilleur démarrage en Ligue 1 de son ère moderne.

