C'est un peu le match des Champions ! Celui des Champions de France avec d'un côté celui de Ligue 2 et de l'autre celui de Ligue 1. Voilà pour l'anecdote car mis à par ce petit clin d'oeil, rien ne rassemble le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain... Inutile de s'attarder sur la différence de budget, de talent des joueurs, d'objectifs, de structures, etc... Le PSG essaye de rever plus grand depuis l'arrivée des Qataris en 2011 avec toujours en ligne de mire une victoire, un jour, en Ligue des Champions. Le Stade de Reims, lui, essaye de s'installer dans cette Ligue 1 sans la puissance développée par le club parisien.

Le Stade de Reims va donc s'attaquer à une montagne, qui plus est au Parc des Princes où les Parisien ne laissent jamais beaucoup espérer leurs adversaires. Les Rémois le savent et comme les autres équipes passées par là depuis le début de la saison, ils vont au moins essayer d'y croire le plus longtemps possible, d'exister dans ce match, sans pour autant se présenter en victime expiatoire. L'entraîneur rémois David Guion a bien résumé son souhait : que l'équipe garde ses valeurs, son état d'esprit, son identité et sa fierté de porter ce maillot. Autant de choses ô combien plus importantes que le seul résultat.

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FONTAINE, Thomas FOKET, Hassane KAMARA, Ghislain KONAN, Romain METANIRE.

Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Alaixys ROMAO

Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Sheyi OJO, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK.

Absents : Moussa DOUMBIA (adducteur), Patrick BAHANACK (choix), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Anatole NGAMUKOL (instance de départ), Virgile PINSON (choix).

LE GROUPE | Les 21 joueurs du @StadeDeReims retenus pour le déplacement au @PSG_inside ce mercredi à 21 heures #PSGSDR#FBsportpic.twitter.com/QVEebnfxnU — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) September 25, 2018

