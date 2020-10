Ligue 1 (J7) | Le Stade de Reims s'écroule face à Lorient (1-3) et reste relégable

Il n'est pas galvaudé de parler de cauchemar. Sur sa pelouse de Delaune, le Stade de Reims a vécu une fin d'après-midi bien difficile face au promu lorientais. Une rencontre catastrophique qui avait pourtant bien commencée. Malgré les velléités bretonnes, les Rémois faisaient preuve de patience et de concentration. Très vite, les combinaisons se multipliaient sous l'impulsion d'un Mathieu Cafaro inspiré et d'un Nathanaël Mbuku volontaire. Moreto Cassama lui, bien aidé par l'infatigable Xavier Chavalerin, prenait le dessus au milieu de terrain.

C'est d'ailleurs lui, Moreto Cassama, qui offrait un peu de sourire aux siens d'une belle frappe enroulée qui venait se loger dans la lucarne de Paul Nardi, le gardien morbihanais. La sortie précipitée de Dereck Kutesa sur blessure était ensuite compensée par l'entrée prometteuse du jeune Hugo Ekitike. Celle, à la pause de Xavier Chavalerin fut de trop. Fragilisés au milieu, les Rémois perdent de liant et de caractère. Et l'égalisation, encaissée trop rapidement après la reprise n'aidait pas. Touchés, les Rémois allaient alors vite couler. D'abord en encaissant un penalty provoqué par Predrag Rajkovic. Les expulsions dommageables de Moreto Cassama et Anastasios Donis n'arrangent rien. Impuissants, les Rouge et Blanc encaisseront même un troisième but, quasi anecdotique en fin de rencontre. Le calice jusqu'à la lie. Il faudra pourtant s'en remettre et repartir au combat dès dimanche prochain à Montpellier. Il le faudra pour ne pas être décroché au bas du classement.

A Reims (stade Delaune), Lorient bat le Stade de Reims 3-1

Mi-temps : 1-0

Arbitre : Mr Mikael Lesage

Pelouse : bonne

: bonne Buts - Cassama (16e) pour Reims ; Hamel (61e), Wissa (65e, sp), Moffi (80e) pour Lorient

Avertissements - aux Rémois Xavier Chavalerin (19e), Hugo Ekitike (45e), Mouhamadou (48e), Wout Faes (53e) ; au Lorientais Pierre-Yves Hamel (34e)

Expulsion : des Rémois Moreto Cassama (70e) et Anastasios Donis (90e)

Reims : Rajkovic – De Smet, Abdelhamid, Faes, Foket – Chavalerin (Drammeh, 46e), Cassama, Cafaro, Mbuku (Doumbia, 73e), Kutesa (Ekitike, 35e), Sierhuis (Donis, 81e). Entr. : David Guion

Lorient : Nardi - Morel, Gravillon, Chalobah (Monconduit, 76e), Mendes, Laporte, Abergel (Delaplace, 83e), Boisgard (Lauriente, 76e), Moffi (Lemoine, 83e), Wissa, Hamel (Grbic, 73e). Entr. : Christophe Pélissier

