Ligue 1 (J7) - Assalé out pour DFCO - Rennes, des internationaux absents ?

Retour au championnat pour le DFCO après la trêve internationale. Dijon reçoit le Stade Rennais, vendredi 16 octobre 2020, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Un "match des extrêmes", puisqu'avant le début de la journée Rennes est 1er au classement et Dijon dernier - un seul point pris avec un match nul et cinq défaites.

Les blessés

Romain Amalfitano est aux soins, il passe un examen ce jeudi "pour savoir s'il peut retoucher le ballon", indique Stéphane Jobard, l'entraîneur dijonnais. Il estime à une ou deux semaines le temps nécessaire avant un retour à l'entraînement collectif. L'attaquant Roger Assalé souffre d'une lésion aux adducteurs, il sera absent contre Rennes et sûrement contre le PSG la semaine suivante. Yassine Benzia, blessé de longue date, est également absent.

Le retour des internationaux

Une dizaine de joueurs du DFCO étaient engagés avec leurs sélections nationales pendant cette trêve. Bersant Celina et Pape Diop, qui ont joué mercredi, n'étaient pas encore rentrés jeudi matin. Ils sont attendus dans la journée et sont donc plus qu'incertains face aux Bretons, puisqu'ils enchaîneraient deux matchs en 48 heures. Les résultats des tests covid doivent également tomber d'ici jeudi soir, mais en tout cas aucun joueur ne s'est blessé en sélection.

Boey interdit de jouer

Il faut également noter l'impossibilité de jouer de Sacha Boey, l'une des toutes dernières recrues du mercato. Il est prêté par Rennes, et son contrat l'empêche d'affronter son club.