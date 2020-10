Ligue 1 (J7) : Lille-Lens : le derby des retrouvailles silencieuses

Le capitaine lillois, José Fonte, sera bien là

Christophe Galtier pourra compter sur l'ensemble de ses cadres. Le coach lillois a eu la confirmation ce samedi qu'il pourra s'appuyer sur le patron de sa défense. José Fonte, testé négatif ce vendredi, postulera à une place de titulaire après avoir passé une semaine isolé à l'entraînement. Au milieu de terrain la paire André - Renato Sanches devrait être reconduite. En attaque l'idée d'aligner Jonathan Ikoné en pointe du 442 avec Burak Yilmaz ou Jonathan David est une idée qui trotte dans l'esprit du coach lillois depuis quelques semaines: "Avec l'enchaînement des matches tous les trois jours, bien entendu j'y pense"

Kalimuendo et Radovanovic titulaires?

Franck Haise pourrait lancer dans le grain bain sa nouvelle recrue, Arnaud Kalimuendo, pour l'associer à Florian Sotoca à la pointe de l'attaque lensoise.

Le néo-international espoir pourrait griller la priorité à Simon Banza et Corentin Jean. Banza, 221 minutes disputées et 1 titularisation, et Jean, 144 minutes jouées et 1 titularisation, n'ont toujours pas marqué en L1 cette saison. Kalimuendo a découvert ses nouveaux coéquipiers mercredi à l'entraînement et n'a joué, à 18 ans, que 74 minutes en L1. C'était le 10 septembre dernier lors de la venue du PSG à Bollaert.

Défensivement pour remplacer l'argentin Facundo Medina, l'entraîneur lensois pourrait offrir à Aleksendar Radovanovic ses premières minutes en L1 . Habitué au 11 de départ la saison dernière en L2, le serbe cantonné au banc de touche depuis le début du championnat pourrait profiter de l'absence sur blessure de Steven Fortes. Autre solution pour remplacer le nouvel international de la Celeste, Massadio Haidara habitué à jouer dans un rôle de piston gauche.

Des supporters impatient mais frustrés

Ils attendaient ce derby depuis 5 ans et le dernier succès du LOSC à domicile le 3 mai 2015 sur le score de 3 buts à 1. Pour baptiste, jeune supporter lillois c'est "une grande frustration, ça fait mal, j'aurai préféré un huis clos à Bollaert et un match retour à guichets fermés chez nous". Olivier, lui commence à perdre pied, malgré le bon début de saison de ses Dogues: "C'est difficile de se motiver pour se jeter dans son canapé pour suivre un tel match. C'est vrai que je perds un peu le fil en ce moment , la passion en prend un coup"

Dans les rangs lensois, le contexte sanitaire a aussi contraint Rolland à freiner ses envies: "j'aurai aimé participer au cortège qui va accompagner le bus, vivre ça avec d'autres supporters mais au vu de la situation actuelle j'ai préféré jouer la carte de la prudence." Le contexte sanitaire en revanche n'a pas freiné Abdellan: "Cette journée de dimanche va être mémorable, je serai avec les potes sur sur le chemin du bus pour porter nos joueurs. On voudra leur transmettre notre adrénaline. Ce sera un moment fort. On est excité et impatient"