Ne vous fiez pas au score. Malgré le match nul (2-2) des footballeurs montpelliérains à Caen ce mercredi soir lors de la 7e journée de Ligue 1, la copie rendue par les pailladins a été plus que bonne. Prometteur avant le derby. Montpellier est 5e de Ligue 1 et reste invaincu à l'extérieur.

Delort, le premier

C'est Caen qui a ouvert le score à la 10e minute après un débordement de Claudio Beauvue, Pedro Mendes se dégage mal et Saïf Khaoui a pu reprendre de ballon pour tromper Lecomte. L'égalisation montpelliérains arrive à la 37e sur un corner tiré par Florent Mollet et détourné de la tête par Skuletic pour permettre à Andy Delort au second poteau de marquer son premier but avec Montpellier.

Encore Le Tallec sur corner

Au retour des vestiaires, les footballeurs pailladins ont enchaîné avec un but de la tête de Damien Tallec sur un corner de Mollet. C'est déjà son deuxième cette saison après celui inscrit contre Strasbourg. Mais Montpellier a craqué à la 64e. Un coup franc sur la barre retombe sur la tête de Yacine Bammou entré en jeu quelques minutes auparavant.

Le rouge d'Hilton

Montpellier finira même le match en infériorité numérique après l'exclusion de Vitorino Hilton à la 81e pour un tacle dangereux sur Malik Tchokounte. Le capitaine manquera donc le derby dimanche contre Nîmes.

"Pour le moi le carton rouge sur Hilton est très sévère" Michel Der Zakarian après le nul du @MontpellierHSC 2-2 à Caen #fbsport — France Bleu Hérault (@bleuherault) September 26, 2018

Les réactions

"L’un de nos meilleurs matchs à l’extérieur mais on aurait du le gagner avec les deux occasions d’Andy Delort" Michel Der Zakarian @MontpellierHSC#fbsport — France Bleu Hérault (@bleuherault) September 26, 2018