Ligue 1 (J7) : sans son public, Lens veut enchaîner contre Strasbourg

Avec un stade à huis clos suite aux incidents lors du derby remporté par le RC Lens, les Sang et Or affrontent Strasbourg à Bollaert pour le compte de la 7ème journée de Ligue 1, ce mercredi (21h). Toujours invaincus cette saison, les Lensois vont tenter de continuer leur bon début de saison.

Pas d'absents à signaler ce mercredi dans le groupe de Franck Haise pour ce match de la 7ème journée de Ligue 1 contre Strasbourg, dans un match à huis clos suite aux sanctions de la Ligue de Football Professionnelle après les incidents lors du derby contre Lille remporté par les Lensois (1-0). Incertain cette semaine, Gaël Kakuta est bien présent, mais devrait démarrer la rencontre sur le banc.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La décla' : Franck Haise déçu de jouer devant un stade vide

Ce lundi, la LFP a décidé de sanctionner le RC Lens de deux matchs à huis clos, à titre conservatoire avant une prochaine réunion de la commission de discipline prévue le 6 octobre prochain. C'est donc sans ses supporters que les Lensois vont devoir rester invaincus cette saison (3 victoires et 3 matchs nuls. Au grand regret de Franck Haise : "C'est dur parce que le public qui était là était venu pour passer un très bon moment. On va faire sans eux et essayer d'être à la hauteur de ce que l'on fait avec eux ou sans eux depuis 18 mois, en attendant leur retour".

Le joueur : Jonathan Clauss

Il se faisait un plaisir de recevoir Strasbourg, la ville où il est né, le club où il a passé 10 ans (non conservé après sa formation), devant un stade plein. D'autant qu'il devait jouer devant une supportrice un peu particulière... sa maman. En conférence de presse ce mardi, il est apparu très touché : "Ça aurait été un beau clin d'oeil, j'attendait que ça depuis qu'elle m'a dit qu'elle venait...".

Jonathan Clauss déçu de ne pas pouvoir voir sa maman dans les tribunes de Bollaert Copier

Malgré cette absence, Jonathan Clauss veut rester sur le même niveau de jeu qu'il montre depuis la saison dernière et en ce début de saison. Il en est déjà à un but et trois passes décisives depuis le début de saison.

La stat' : Le Racing ne perd (presque) pas à domicile

Sur ses 12 dernières rencontres à Bollaert, le Racing est reparti avec une victoire ou un match nul sur 11 de ces matchs. Sa seule défaite date du 7 mai dernier, lors du derby retour contre Lille (3-0). Il fallait remonter au 23 janvier pour voir une défaite lensoise à Bollaert.

La compo' France Bleu Nord : encore quelques incertitudes

(3-4-1-2) Leca - Gradit, Danso, Medina ou Wooh - Machado ou Frankowski, Doucouré, Fofana, Clauss - Pereira - Ganago, Kalimuendo