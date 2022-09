Ligue 1 (J7) : Un non-match et le Stade de Reims repart avec une défaite de Toulouse (1-0)

Dans une saison, il y a des matches à oublier. Celui-ci en fait partie. Pourtant les Rémois avaient tout à gagner lors de ce match : l'équipe est en forme, sur une série de quatre matches sans défaite, un jeu séduisant, et un adversaire en plein doute après trois défaites consécutives.

Mais dès le début de la partie, ce sont bien les Toulousains qui se sont montrés dangereux. Deux corners en l'espace de cinq minutes soldés par des interventions aériennes de l'Ivoirien Emmanuel Agbadou. D'autres frissons vont parcourir la défense rémoise. Jusqu'à un début de révolte avec une frappe lointaine de Kamory Doumbia suite à une mauvaise relance du gardien toulousain. Un élément que les Rémois ne parviendront jamais à exploiter : les erreurs de Maxime Dupé n'ont jamais été sanctionnées par les coéquipiers de Yunis Abdelhamid, tous en cruel manque d'inspiration.

Une demi-heure de jeu passe, le moment choisi par les Toulousains pour ouvrir le score. Zakaria Aboukhlal lancé en profondeur, à la limite du hors-jeu trompe Patrick Pentz d'une frappe croisée. 1 but à 0 pour le TFC qui ne sera plus jamais vraiment inquiété ni en première période et encore moins en seconde.

Nouvelles sanctions

Sous une chaleur de plomb, la sortie des vestiaires n'a pas permis aux Rémois de se remettre la tête à l'endroit. La deuxième mi-temps n'est qu'une copie de la première : déchets techniques, imprécision dans les passes, pertes de balle… Et ce triste constat est aussi bien champenois que toulousain. La frustration est grande après ces 90 minutes : les Rémois n'ont pas perdu contre plus fort, les Rémois ont perdu contre moins laborieux.

Et les déceptions s'accumulent : un carton rouge à l'heure de jeu (61e) pour Alexis Flips. Carton rouge logique, le Rémois ne contestera pas la décision de Stéphanie Frappart. Sur le terrain, en comptant uniquement les joueurs, le Stade de Reims est à son quatrième carton rouge en sept rencontres.

Dix minutes plus tard, Dion Lopy entré en jeu pour remplacer un Jens Cajuste plutôt muet, sera sanctionné d'un carton jaune. Il sera suspendu pour le derby de la Champagne à Troyes le 2 octobre. Un autre carton rouge sera aussi adressé à l'un des adjoints de Will Still, sur le banc rémois en lieu et place d'Oscar Garcia, suspendu pour cette rencontre.

D'autres occasions viendront conclure en fin de match une partie qui n'a jamais tourné en faveur des Rémois.