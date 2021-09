Ligue 1 (J7) | Un Stade de Reims à deux visages s'incline à Lille (1-2)

Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas pour le Stade de Reims. Auteurs d'une belle entame de match contre Lorient dimanche dernier, ils ont offert un premier acte bien plus brouillon ce mercredi à Lille, face au champion de France en titre. Il faut dire que les Nordistes, en difficulté depuis le début de saison, avaient à coeur de démarrer la rencontre tambour battant. Ils sont vite passés des paroles aux actes. Dans une rencontre hâchée, les Lillois ont rapidement bousculés des Rémois fragiles à la limite de la rupture en défense, et en panne d'idée et d'énergie. Et la blessure en début de match de Valon Berisha n'arrangeait pas le milieu rémois.

A trop subir, les Rémois ont fini par céder. Deux fois. D'abord sur un bon centre de Burak Yilmaz que Jonathan David reprenait parfaitement de la tête. Puis grâce à Benjamin André, lui aussi de la tête, à la réception d'un corner. Deux buts qui ont montré le laxisme défensif rémois. Amorphes jusqu'à la pause, les Rémois montraient un tout autre visage au retour des vestiaires. L'entrée d'Ilan Kebbal n'y était sans doute pas pour rien, sans pour autant trouver l'ouverture. Il fallut attendre le dernier quart d'heure et un penalty sifflé logiquement sur Marshall Munetsi pour relancer la partie. Un penalty transformé par l'ancien lillois Alexis Flips. La fin de match est rémoise. Pas suffisant pour revenir au score. Une seconde défaite au classement qui contraint le Stade de Reims à réagir vite. Pourquoi pas dès dimanche à Delaune, face à Nantes

A Lille (Stade Pierre Mauroy), Lille bat le Stade de Reims 2-1

Mi-temps : 2-0

: 2-0 Arbitre : Johan Hamel

: Johan Hamel Buts - Jonathan David (31e) et Benjamin André (43e) pour Lille ; Alexis Flips (74e, sp) pour Reims

- Jonathan David (31e) et Benjamin André (43e) pour Lille ; Alexis Flips (74e, sp) pour Reims Avertissements : aux Lillois Sven Botman (73e) et Yusuf Yazici (92e) ; Aux Rémois Andreaw Gravillon (91e) et Predrag Rajkovic (95e)

: aux Lillois Sven Botman (73e) et Yusuf Yazici (92e) ; Aux Rémois Andreaw Gravillon (91e) et Predrag Rajkovic (95e) Lille : Gbric - Gudmunsson (Bradaric, 75e), Botman, Fonte (cap), Celik - Onana (Niasse, 85e), André, Weah (Angel Gomes, 60e), Ikoné (Yazici, 75e) - Yilmaz, David. Entr. : Jocelyn Gourvennec.

: Gbric - Gudmunsson (Bradaric, 75e), Botman, Fonte (cap), Celik - Onana (Niasse, 85e), André, Weah (Angel Gomes, 60e), Ikoné (Yazici, 75e) - Yilmaz, David. Entr. : Jocelyn Gourvennec. Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Gravillon, Foket (Kebbal, 46e) – Munetsi, Berisha (Ekitiké, 8e puis Flips, 67e), Matusiwa, Van Bergen (Donis, 76e), Mbuku (Koffi, 67e). Entr. : Oscar Garcia

