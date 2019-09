Ligue 1 (J7) | Un Stade de Reims héroïque fait tomber le PSG sur son terrain (2-0)

Il faut remonter à mai 2018 et une ultime journée de Ligue 1 pour retrouver trace d'un pareil exploit. Au Parc des Princes, ce mercredi, le Stade de Reims vient de provoquer un coup de tonnerre en éteignant le PSG, certes sans plusieurs de ses stars. La victoire de l'envie et de la discipline.

C'était un soir de premières mercredi au Parc des Princes. Une de ces soirées qui resteront dans l'histoire du Stade de Reims. A la tête d'une composition audacieuse, David Guion aura donc pris le meilleur sur son homologue Thomas Tuchel, donnant les clés à ses joueurs pour éteindre un Paris Saint-Germain, fort individuellement, mais sans génie. Fidèle à ses valeurs de discipline et de solidarité, le Stade de Reims ne s'est pas tenu qu'à défendre. Emmenés par un Anastasios Donis percutant pour sa première titularisation et un Nathanaël Mbuku audacieux, les Rémois pouvaient surtout compter sur une défense infranchissable. Et devant elle, le Stade de Reims a découvert sa révélation de la soirée. Athlétique, combatif, intéressant techniquement, Marshall Munetsi a écoeuré des Parisiens privés de solution.

La révélation Munetsi, Reims meilleure défense de L1

Peu inquiétés hormis sur un coup-franc de Neymar, les Rémois retrouvaient au meilleur moment leur froid réalisme. De plus en plus à l'aise dans le jeu, Reims concluait une action rondement menée grâce à une tête d'Hassane Kamara à la réception d'un centre parfait de Marshall Munetsi (0-1, 29e). Si l'entrée prématurée d'Angel Di Maria offrait plus de percussion à l'attaque parisienne, la charnière Disasi - Abdelhamid demeurait intransigeante. Et il s'en fallait de peu que ce dernier ne marque même un second but juste avant la pause.

La suite est moins rythmée. Si le PSG profitait de plus en plus des couloirs, la défense marnaise muselait parfaitement les vélléités franciliennes. Le temps passe, lentement. Mais les Rémois conservaient solidité et sérénité à toute épreuve. Surtout ils continuaient de piquer dès que l'opportunité se présentait. Et si Rémi Oudin trouvait le poteau, Boulaye Dia, lui, faisait vibrer les centaines de Rémois qui avaient fait le court déplacement, autant qu'il éteignait le reste du Parc des Princes. D'un retourné acrobatique, il reprenait un joli centre de Thomas Foket. Les Rémois peuvent exulter. Paris invaincu depuis le 12 mai 2018 à domicile, vient aussi de cloturer la plus longue série de matchs consécutifs en marquant (44). Reims, lui repart avec un 5e clean-sheet en 7 matchs. La meilleure défense de Ligue 1 devra désormais confirmer, contre Dijon, la lanterne rouge dès samedi.

A Paris (Parc des Princes), le Stade de Reims bat le PSG 2-0

Mi-temps : 0-1

: 0-1 Arbitre : Mr. François Letexier

: Mr. François Letexier Spectateurs :

: Buts : Kamara (29e) Dia (93e) pour Reims

: Kamara (29e) Dia (93e) pour Reims Avertissements : au parisien Juan Bernat (45e), aux Rémois Anastasios Donis (40e) et Predrag Rajkovic (83e)

: au parisien Juan Bernat (45e), aux Rémois Anastasios Donis (40e) et Predrag Rajkovic (83e) Paris : Navas – Kurzawa, Kimpembe (c), Diallo, Mbe Soh (Meunier 59′) – Bernat, Herrera, Paredes – Sarabia, Choupo-Moting (Di Maria 42′), Neymar. Entr. : Thomas Tuchel

: Navas – Kurzawa, Kimpembe (c), Diallo, Mbe Soh (Meunier 59′) – Bernat, Herrera, Paredes – Sarabia, Choupo-Moting (Di Maria 42′), Neymar. Entr. : Thomas Tuchel Reims : Rajkovic – Konan, Disasi, Abdelhamid (c), Foket – Munetsi, Chavalerin – Kamara (Doumbia 85′), Mbuku (Dia 61′), Cafaro, Donis (Oudin 69′). Entr. : David Guion

