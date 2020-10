Ligue 1 (J8) : A 36 ans, le capitaine du LOSC, José Fonte se sent plus fort que jamais

A l'isolement dans une voiture pendant 48 heures

« Et oui il y a deux semaines la Covid m’a touché, mais je n’ai pas eu de symptômes. Je suis rentré au plus vite à Lille pour m’entraîner en solitaire. J'ai fait le trajet depuis le Portugal en voiture en 2 jours. Ce fut une période difficile mais j’ai tout fait pour rester à un niveau physique correct et être opérationnel pour le Derby du Nord."

Plus fort qu'avec Nicolas Pépé

"L’équipe, selon moi, est plus forte qu’il y a deux ans et que la saison dernière. Poste par poste, on est peut être plus forts. Nous avons réalisé un très bon mix entre la jeunesse et l’expérience. Je sais que Monsieur Galtier est ravi d’avoir un effectif d’une telle qualité."

Etre un rival du PSG

"Si l’équipe atteint un haut niveau de performance, on peut battre le PSG. Mais je veux, avant de penser à ça, que l’équipe soit consistante à chaque match. Car Le championnat est très long, il faut enchaîner 38 journées. Il faut répondre aux attentes et se montrer d’une grande exigence à chaque sortie."