Ligue 1 (J8) : le LOSC veut enfin confirmer contre Strasbourg

L'infirmerie lilloise se vide petit à petit. Alors que le gardien Léo Jardim est blessé aux cervicales, Jonathan Bamba est en phase de reprise après une blessure à la cuisse et devrait revenir pour le match de Ligue des Champions mercredi contre Salzbourg. Renato Sanches, lui aussi en phase de reprise après sa grave blessure au genou, revient à Luchin lundi matin.

La décla' : pour Xeka, le groupe vit bien

Après les deux défaites d'affilée après la trêve internationale, à Lorient (2-0) et à Lens (1-0), les critiques ont commencé à s'intensifier sur le groupe lillois et sur son entraîneur Jocelyn Gourvennec. Mais pas de quoi casser la bonne ambiance qui a mené le LOSC au titre la saison dernière selon Xeka, de retour contre Strasbourg après sa suspension pour accumulation de carton jaune contre Reims : "On a jamais eu de problèmes dans le vestiaire, on était toujours bien. Peut-être que l'étoile du champion n'est pas avec nous depuis le début de saison, mais je pense que l'on est sur le bon chemin et les résultats vont finir par apparaître." La victoire cette semaine contre Reims (2-1) en est peut-être la première illustration.

Le joueur : Jonathan David à nouveau efficace ?

Le Canadien n'a marqué que deux fois pour le moment depuis le début de saison. Mais il a marqué lors des deux victoires du LOSC cette saison (contre Montpellier et Reims). Fatigué après la trêve internationale et un retour tardif contre Lorient, il pourrait devenir le leader d'une attaque lilloise retrouvée, alors Burak Yilmaz devrait être mis au repos à Strasbourg.

La stat' : Strasbourg réussi aux Dogues

Contre les Alsaciens, le LOSC reste sur 6 matchs sans défaite d'affilée. La dernière fois que Lille est tombé face à Strasbourg, c'était lors d'un troisième tour de Coupe de la Ligue en octobre 2018, perdu par les Dogues 2 buts à 0.

La compo' France Bleu Nord : Burak laissé au repos ?

(4-4-2) Grbic - Gudmunsson, Botman, Fonte, Celik - Gomes, André, Celik, Weah - Ikoné, David