Ligue 1 (J8) | Le Stade de Reims à Montpellier pour essayer de redresser la tête (15h)

Il va falloir très vite oublier, et aussi faire oublier, la triste prestation face à Lorient de la semaine dernière, et la défaite 3 buts à 1 sur la pelouse de Delaune. Malgré les absences, les Rémois étaient passés totalement à côté de leur deuxième période, laissant à Lorient le loisir de revenir au score et de l'emporter, et que dire de ces deux expulsions (Cassama et Donis) qui ont pénalisé l'équipe. Ce match face aux Merlus devait être celui de la relance, celui qui devait enfin lancer cette saison après un début d'exercice chaotique, avec il est vrai, des adversaires de poids à affronter (Monaco, Lille, Paris, Rennes). Au lieu de cela, ce match a un peu plus mis la tempête dans les têtes. Lors de sa conférence de presse d'avant match, l'entraîneur David Guion a reconnu avoir poussé une grosse colère auprès de ses joueurs, leur reprochant notamment la faillite mentale de la deuxième période face à Lorient. Et se présente ce dimanche Montpellier qui depuis de nombreux mois maintenant, a fait de son stade de la Mosson une citadelle imprenable. Alors il est vrai que les Montpelliérains ont perdu leur dernier match à domicile face à Nîmes (0-1) et ils ont également perdu lors de leur dernière confrontation contre Reims en février 2019 (2-4), mais les choses s'annoncent à nouveau très compliquées pour les Rémois qui seront encore privés de 7 joueurs (Konan, Chavalerin, Touré, Cassama, Kutesa, Hornby, Donis) mais pourront enregistrer les retours de Boulaye Dia, Arber Zeneli et Valon Berisha. Marshall Munetsi sera lui de retour de suspension.