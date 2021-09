Ligue 1 (J8) | Le Stade de Reims bat Nantes et retrouve la victoire à Delaune (3-1)

Les statistiques finissent toujours par être renversées. Ce dimanche à Delaune, le Stade de Reims a mis un terme à une stat peu flatteuse. Oubliée, désormais, la dernière victoire à domicile contre Brest en janvier dernier. En battant Nantes ce dimanche, les Rémois se sont ouverts des horizons plus ensoleillés à l'image des rayons qui planaient au-dessus de Delaune lors de cette 8e journée. Une victoire pourtant pas si évidente à dessiner. La faute d'abord à une première mi-temps bien triste où seul Ghislain Konan a tenté de bousculer la défense adverse. Mais ni son centre pour Thomas Foket (11e) ni sa frappe à l'entrée de la surface (31e) ne permettaient de créer un véritable danger pour Alban Lafont et sa défense. A l'inverse, les Nantais terminaient mieux le premier acte et les Rémois peinaient à repousser les offensives canaries.

De quoi pousser Oscar Garcia a faire entrer Alexis Flips à la place de Mitchell Van Bergen. Plus percutant, le jeune rémois offrait plus de perspectives offensives. Sur un temps fort, c'est lui qui place un corner parfait sur la tête de Thomas Foket. Au second poteau, l'international belge n'a qu'à mettre sa tête en opposition pour envoyer le ballon dans les filets adverses. Un joli cadeau pour le joueur de tout juste 27 ans depuis samedi. Plus fringants, les Rouge et Blanc sont néanmois surpris par l'activité de Moses Simon. Sa percussion met au supplice Andreaw Gravillon et le retour de Foket n'est pas suffisant pour éviter l'égalisation nantaise.

Ekitké - Flips, ticket gagnant

Qu'importe l'égalisation, les Rémois ne sont pas en difficulté. Et la philosophie offensive d'Oscar Garcia n'est pas pour déplaire au public de Delaune. Celle d'Hugo Ekitiké fut particulièrement efficace. Par deux fois, le jeune attaquant rémois fera chavirer le stade. D'abord sur un service d'Alexis Flips, encore lui, après un bon travail de Moreto Cassama, puis après une chevauchée d'Ilan Kebbal côté droit. A l'entrée de la surface nantaise, le Rémois se défait de son vis-à-vis avant d'adresser une frappe contrée mais qui fait mouche. A 3-1, les Rémois ne fléchissaient pas. Avec cette seconde victoire de la saison, le Stade de Reims conclue idéalement une semaine jusque là difficile. Avec 10 points, le Stade de Reims est désormais installé en milieu de tableau d'un classement très serré.

. -

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims bat Nantes 3-1

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Arbitre : Eric Wattelier

: Eric Wattelier Spectateurs : 10785

: 10785 Buts - Foket (51e), Ekitiké (72e, 78e) pour Reims ; Simon (62e) pour Nantes

- Foket (51e), Ekitiké (72e, 78e) pour Reims ; Simon (62e) pour Nantes Avertissements : pour le Rémois Thomas Foket (15e) ; pour le Nantais Moses Simon (25e)

: pour le Rémois Thomas Foket (15e) ; pour le Nantais Moses Simon (25e) Reims : Rajkovic – Gravillon, Faes, Abdelhamid (cap) – Foket (Cassama 70e), Munetsi, Matusiwa (Mbuku 70e), Konan – Van Bergen (Flips 46e), Koffi (Ekitiké 70e), Kebbal (Lopy 82e). Entr : Oscar Garcia

: Rajkovic – Gravillon, Faes, Abdelhamid (cap) – Foket (Cassama 70e), Munetsi, Matusiwa (Mbuku 70e), Konan – Van Bergen (Flips 46e), Koffi (Ekitiké 70e), Kebbal (Lopy 82e). Entr : Oscar Garcia Nantes : Lafont (cap) – Castelletto, Girotto, Pallois (Coulibaly 80e) – Corchia, Cyprien (Geubbels 63e), Chirivella (Moutoussamy, 88e), Traoré – Blas, Kolo Muani (Bukari 79e), Simon. Entr : Antoine Kombouaré

. -

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

. -

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix