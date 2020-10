Après le cauchemar vécu contre Lorient la semaine passée, le Stade de Reims a inversé la tendance ce dimanche en infligeant un lourd revers à Montpellier. Rapidement en supériorité numérique, les Rémois ont profité de situations favorables pour retrouver efficacité et confiance. Les voilà relancés

Ligue 1 (J8) | Le Stade de Reims cartonne à Montpellier (4-0) et valide son premier succès en L1 cette saison

La victoire fut longue à se concrétiser cette saison en L1. Mais la première est éclatante. A Montpellier ce dimanche, les Rémois se sont enfin offert un scénario favorable. Auteurs d'un début de rencontre prometteur, les protégés de David Guion en ont vite récolté les fruits. Envoyé par un Mathieu Cafaro inspiré, Boulaye Dia était bloqué dans la surface par Vitorino Hilton. La sentence est dure pour les Montpelliérains : penalty transformé par le buteur rémois et carton rouge. Décomplexés, les Marnais profitent de la désorganisation héraultaise pour mettre la tête sous l'eau de leur hôte du jour. L'occasion pour Boulaye Dia de scorer une seconde fois avant le quart d'heure puis à Nathanaël Mbuku d'inscrire son premier but en Ligue 1. Ce dernier sera finalement refusé pour une position de hors-jeu.

Le jeune attaquant rémois n'attendra pas longtemps pour s'offrir sa célébration. Et quel but ! Au duel avec deux défenseurs adverses, Nathanaël Mbuku récupère le ballon et réussit un magnifique retourné acrobatique qui surprend le gardien du MHSC. A 3-0, les Rémois sont sereins. D'autant qu'un geste d'humeur de Damien Le Tallec valait une nouvelle exclusion. A 11 contre 9, Reims déroule tandis que Montpellier capitule. Un nouveau penalty avant l'heure de jeu permettait à Boulaye Dia de s'offrir un triplé, une première pour un Rémois en Ligue 1 depuis 1978. La suite est presqu'anecdotique. Sans rythme, la rencontre se termine sur un score fleuve. Voilà Reims libéré. Même s'il reste 19e au classement. Reste désormais à confirmer dès dimanche prochain lors de la réception de Strasbourg, qui le précède au classement.

A Montpellier (stade de la Mosson), le Stade de Reims bat Montpellier 4-0

Mi-temps : 0-3

Arbitre : Mr Wilfried Delajod

Pelouse : bonne

Buts - Dia (8e sp, 13e, 55e sp), Mbuku (32e)

Avertissements - au Montpelliérain Ambroise Oyongo

Exclusion : des Montpelliérains Vitorino Hilton (6e) et Damien Le Tallec (42e)

Montpellier : Omlin (Bertaud, 46e) - Souquet, Hilton, Congré, Cozza, Oyongo, Le Tallec, Chotard (Ferri, 46e), Mollet (Dolly, 60e), Delort (Mavididi, 60e), Laborde (Yun, 81e). Entr. : Pascal Baills

Reims : Rajkovic – De Smet (Doucouré, 78e), Abdelhamid, Faes, Foket – Munetsi (Maresic, 83e), Berisha (Sakava, 83e), Cafaro (Doumbia, 78e), Mbuku, Dia (Ekitike, 58e), Sierhuis. Entr. : David Guion

