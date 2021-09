Ligue 1 (J8) | Le Stade de Reims doit enfin gagner à Delaune face à Nantes (15 heures)

Les Rémois n'ont pas gagné à domicile cette saison après 3 matches disputés face à Montpellier, Paris et Lorient. Pire : ils n'ont plus remporté le moindre match sur leurs terres depuis janvier dernier. Et cela commence à faire long...

C'était le 24 janvier 2021 au Stade Delaune : une victoire face à Brest (1-0) grâce à un but de Nathanaël Mbuku. Depuis les Rémois n'ont plus gagné à domicile...

Bien sûr, les supporters rémois n'étaient pas au stade entre janvier et mai dernier et ils n'ont pas vécu sur place cette longue période de disette au stade Delaune. Les Stade de Reims n'a plus gagné le moindre match au Stade Delaune depuis le 24 janvier 2021, un succès étriqué 1 à 0 face à Brest. Il a depuis disputé 13 matches (toutes compétitions confondues) et à chaque fois, c'est sans victoire que les joueurs rémois sont rentrés dans leur vestiaires, avec 8 matches nuls et 5 défaites :

Reims - Angers (0-0)

Reims - Valenciennes (Coupe de France / 3-4)

Reims - Lens (1-1)

Reims - Montpellier (0-0)

Reims - Lyon (1-1)

Reims - Rennes (2-2)

Reims - Metz (0-0)

Reims - Marseille (1-3)

Reims - Monaco (0-1)

Reims - Bordeaux (1-2)

Reims - Montpellier (3-3)

Reims - Paris Saint-Germain (1-2)

Reims - Lorient (0-0)

Voila donc déjà la premier enjeu de cette journée, retrouver enfin le chemin de la victoire à domicile pour se relancer et surtout, rompre cette abominable série. Reste qu'en face, le Stade de Reims va trouver sur son chemin l'un des équipes en forme du moment. Barragiste la saison dernière, le FC Nantes semble avoir trouvé son rythme de croisière après un début de saison difficile. Les Nantais restent sur deux succès consécutifs en championnat à Angers et face à Brest mercredi dernier. Pour ce match, l'entraîneur rémois, Oscar Garcia, ne pourra pas compter sur Valon Berisha qui s'est blessé à Lille mercredi. En revanche, Mitchell Van Bergen, qui avait reçu un coup à la cheville face à Lille, est bien présent.

LE GROUPE

Gardiens : Predrag RAJKOVIC, Yehvann DIOUF, Nicolas PENNETEAU

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Wout FAES, Andreaw GRAVILLON, Thomas FOKET, Fodé DOUCOURE, Ghislain KONAN, Bradley LOCKO

Milieux : Moreto CASSAMA, Dion LOPY, Alexis FLIPS, Marshall MUNETSI, Azor MATUSIWA

Attaquants : Nathanaël MBUKU, Hugo EKITIKE, Ilan KEBBAL, N'diri KOFFI, Mitchell VAN BERGEN, Anastasios DONIS

Choix : Arber ZENELI (genou), Valon BERISHA (pied), Fraser HORNBY (tendinite), Mathieu CAFARO (tendinite), El Bilal TOURE (entorse à la cheville), Moussa DOUMBIA, Moustapha MBOW (choix)