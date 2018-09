Ligue 1 (J8) | Le Stade de Reims doit gagner face à Bordeaux pour ne pas descendre dans des eaux troubles

Par Alexandre Audabram, France Bleu Champagne-Ardenne

Les Rémois n'ont plus gagné depuis le 17 août, c'était face à Lyon. Et même si on est encore loin du terme du championnat, un nouveau revers face aux Bordelais rapprocherait un peu plus le club champenois de la zone de relégation et le mettrait dans une situation inconfortable.