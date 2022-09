Ligue 1 (J8) : Le Stade de Reims plonge en infériorité numérique contre Monaco (0-3)

A cause d'un carton rouge sévère, le Stade de Reims a encore joué à un de moins que son adversaire ce dimanche, à Delaune, lors de la 8e journée de Ligue 1. Face à Monaco, et malgré un Yevhann Diouf solide sur sa ligne, les Rémois se sont trouvés à nouveau impuissants et s'inclinent lourdement.

Décidément, les faits de matchs se suivent et se ressemblent pour le Stade de Reims. Face à Monaco ce dimanche, les Rémois avaient pourtant l'intention de montrer un meilleur visage après la défaite à Toulouse dimanche dernier. Une envie d'abord freinée par un déchet technique qui empêchait les Rouge et Blanc de se montrer réellement dangereux. Monaco, pourtant à l'aise à l'extérieur, ne montrait guère plus d'aisance balle au pied. C'est finalement l'arbitre qui fera tourner le sort de la rencontre. En excluant Bradley Locko dès la 22e minute pour un geste non maîtrisé sur Breel Embolo alors qu'il dégageait le ballon, Mr. Bollengier pénalisait un peu plus les Marnais.

Tant bien que mal, les protégés d'Oscar Garcia résistaient. Yevhann Diouf, titulaire surprise, réalisait un double arrêt qui laissait les siens dans le coup. Les Rémois offraient même un visage offensif après la pause. Mais il devaient céder sur une réalisation d'Aleksandr Golovin d'une tête décroisée sur un centre d'Axel Disasi. Même menés, les locaux ne se résignaient pas. Ils étaient même tout proches d'égaliser grâce à Folarin Balogun. Mais l'attaquant anglais était signalé en position de hors-jeu. Mais à se fatiguer, les Rémois finissaient par craquer. Les buts en fin de match de Takumi Minamino puis Wissam Ben Yedder sont presque anecdotiques. Un nouveau revers qui ne reflète pas la physionomie de la rencontre, mais qui fait monter l'inquiétude compte tenu de la situation mathématique du club. Entre les matchs sans et ceux laissant un sentiment d'injustice, le Stade de Reims ne compte que six points sur 24 points. De quoi positionner Reims comme relégable au moment d'aborder la trêve internationale.

. -

. -

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix