Ligue 1 (J8) | Le Stade de Reims reçoit Dijon dans un match de tous les dangers après l'ivresse parisienne (20h)

Reims, France

Les Rémois auraient pu aborder cette rencontre face à Dijon, le dernier du championnat, avec une énorme bosse derrière la tête après avoir subi la loi d'un Paris Saint-Germain de gala. A l'inverse, Reims va se présenter à Delaune ce samedi soir, avec le scalp des Parisiens porté fièrement, suite à l'exploit réalisé 2 à 0 au Parc des Princes mercredi soir et ce succès 2 à 0 face aux Parisiens. Et finalement, cela ne change pas grand chose. S'il est toujours appréciable d'aborder un match en étant boosté par un succès qui plus est de prestige, il n'en n'est pas moins difficile d’enchaîner face à une équipe plus modeste mais non moins délicate à aborder. Dijon est certes au fond de la classe, mais les Bourguignons seront à Reims avec l'espoir d'inverser les rôles et de quelque part créer la surprise en venant battre le tombeur du PSG. Le tout, revigoré par une prestation pour le moins aboutie mardi soir face à l'Olympique de Marseille, et ce score nul de 0 à 0 pas cher payé tant les Dijonnais auraient mérité la victoire. A noter que pour ce match, David Guion dispose de l'ensemble de son effectif à exception de ses blessés de longue durée, Arber Zeneli et Tristan Dingomé.

