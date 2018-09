Ligue 1 (J8) | Le Stade de Reims toujours au ralenti après son nul contre Bordeaux (0-0)

Par Julien Lampin et Alexandre Audabram, France Bleu Champagne-Ardenne

Mêmes causes, mêmes conséquences. Malgré une deuxième mi-temps plus aboutie, le Stade de Reims n'est pas parvenue à trouver le chemin des filets. La faute à encore trop de maladresses et parfois un manque d'idées. Pour autant, le Stade de Reims prend un 9e point en L1. Il faudra s'en contenter.