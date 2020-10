Ligue 1 (J8) - Le DFCO avec Konaté contre le PSG ?

Le DFCO se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain, samedi 24 octobre 2020, pour la 8e journée de Ligue 1. Un match forcément (très) difficile face au 2e du championnat et ses stars.

Le match le plus difficile de la saison pour le DFCO : déplacement face au PSG sur la pelouse du Parc des Princes, samedi 24 octobre 2020, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Les Parisiens sont 2e du championnat avant le début de la journée, le DFCO est toujours lanterne rouge, mais reste sur une belle prestation contre Rennes (1-1).

Le point sur les blessés

Le DFCO dispose d'un effectif amputé de trois joueurs. Benzia (absent de longue date) est toujours indisponible. Romain Amalfitano et Roger Assalé ne seront pas là non plus, mais pourront reprendre l'entraînement collectif la semaine prochain. Junior Dina Ebimbe, bien que prêté par le club parisien, peut jouer samedi.

Avec Moussa Konaté ?

Ce match contre le PSG pourrait marquer la première apparition du nouvel attaquant du DFCO, Moussa Konaté, arrivé dans la semaine d'Amiens (Ligue 2). "J'ai fait mon maximum pendant les entraînements, indique l'avant-centre sénégalais. Physiquement je suis bien. Je suis disponible pour le match de samedi". Le DFCO aura en tout cas besoin d'un buteur, quel qu'il soit : le club dijonnais n'a jamais marqué le moindre but dans son histoire au Parc des Princes.