Ligue 1 (J8) | Le Stade de Reims gâche sa soirée parisienne avec une défaite à domicile contre Dijon (1-2)

Reims, France

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour le Stade de Reims. Et malgré les nombreux avertissements, les Rémois ont cédé samedi soir face à Dijon, alors lanterne rouge au coup d'envoi. La soirée débutait pourtant idéalement pour des locaux qui se plaisaient à évoluer en une touche de balle. Sur l'une de ces actions, Rémi Oudin, trouvé dans l'axe remisait parfaitement pour Xavier Chavalerin à l'entrée de la surface côté gauche. Sans contrôle, le milieu rémois piquait le ballon pour lober Alfred Gomis et trouver le petit filet opposé.

Le bonheur n'aura pas duré deux minutes de plus. Le temps pour Julio Tavares de prendre le meilleur sur Axel Disasi à la réception d'un centre de Mama Baldé et de catapulter à bout portant le ballon dans la cage de Predrag Rajkovic. Sûrement le tournant du match car dès lors, l'élan rémois était coupé. Et si chacune des deux équipes se procurent quelques situations, Dijon s'offre les plus franches, tandis que Reims n'apparaît plus en capacité de se montrer très dangereux. Pire, dès le retour des vestiairse, Baldé, bien servi par Tavares, prend Disasi de vitesse et trompe une seconde fois Rajkovic. Les Rémois ne s'en remettront pas malgré quelques opportunités. De quoi retomber froidement de son nuage. A charge maintenant de retrouver consistance et régularité dès le déplacement à Rennes dimanche prochain.

A Reims (Stade Delaune), Dijon bat le Stade de Reims 2-1

Mi-temps : 1-1

: 1-1 Arbitre : Mr Jérémie Pignard

: Mr Jérémie Pignard Pelouse : très bonne

: très bonne temps : nuageux

: nuageux Buts - Chavalerin (17e) pour Reims ; Tavares (19e), Baldé (48e) pour Dijon

- Chavalerin (17e) pour Reims ; Tavares (19e), Baldé (48e) pour Dijon Avertissements - au Rémois Axel Disasi (30e) ; aux Dijonnais Wesley Lautoa (43e), Didier Ndong (71e)

- au Rémois Axel Disasi (30e) ; aux Dijonnais Wesley Lautoa (43e), Didier Ndong (71e) REIMS : Rajkovic – Konan, Disasi, Abdelhamid, Foket – Romao (c), Chavalerin – Doumbia (Kutesa 77e), Oudin, Cafaro (Donis 60e) – Dia (Nkada 71e). Entr. : David Guion

: Rajkovic – Konan, Disasi, Abdelhamid, Foket – Romao (c), Chavalerin – Doumbia (Kutesa 77e), Oudin, Cafaro (Donis 60e) – Dia (Nkada 71e). Entr. : David Guion DIJON : Gomis – Mendyl, Aguerd, Ecuel Manga, Chafik (Alphonse 65′) – Ndong, Lautoa – Mavididi, Soumaré (Pereira 59′), Baldé (Cadiz 70′)- Tavares. Entr. : Stéphane Jobard

