Ligue 1 (J9) | Le Stade de Reims domine Strasbourg (2-1) et respire au classement

Si le Stade de Reims peut avoir des regrets ce dimanche, c'est parce qu'il n'a pas pu partager l'émotion d'une première victoire sur sa pelouse avec ses supporters. Pour autant la joie était franche ce dimanche en fin d'après-midi au coup de sifflet final d'une rencontre remportée avec les valeurs retrouvées, qui font le bonheur du Stade de Reims depuis trois ans maintenant. D'abord l'enthousiasme et l'efficacité. En démarrant de façon ambitieuse une première mi-temps aboutie, les Rémois ouvraient logiquement le score d'un maître coup-franc de Mathieu Cafaro. Après que le ballon heurte le poteau, Bingourou Kamara renvoyait le ballon dans ses buts.

Quatre minutes plus tard, c'est cette fois un corner, idéalement tiré par Valon Berisha, qui permet aux Rémois de sourire. D'une tête rageuse, Wout Faes envoyait en effet le cuir dans les filets et doublait la mise rapidement. Une rencontre aussi bien partie qu'à Montpellier. C'était sans compter sur l'erreur de Nathanaël Mbuku pour relancer des Strasbourgeois qui n'en demandaient pas tant. Sur penalty, Ludovic Ajorque prenait Predrag Rajkovic à contre-pied et permettait à Strasbourg de revenir dans la partie. Un élan qui a permis aux Alsaciens de pousser après la pause.

Valeurs retrouvées, la chance a tourné

Une pression maîtrisée par une solidarité et un discipline retrouvées, à l'image d'un Wout Faes enfin au niveau attendu et d'un Fodé Doucouré prometteur pour une première titularisation en L1. Des valeurs auxquelles il faut aussi ajouter ce brun de chance, comme lors de cette tête involontaire de Wout Faes, encore lui, pour dégager une frappe alsacienne à bout portant. Signe que la chance a tourné en faveur des Rémois après un début de saison proche du cauchemar. Et si les Rémois jouaient de plus en plus bas, offrant des opportunités de centres, rien ne sera plus marqué. Des vertus sur lesquelles il faudra s'appuyer encore dès dimanche prochain à Lens.

. -

A Reims (stade Delaune), le Stade de Reims bat Strasbourg 2-1

Mi-temps : 2-1

: 2-1 Arbitre : Mr Eric Wattelier

: Mr Eric Wattelier Pelouse : correcte

: correcte Buts - Kamara (22e, csc), Faes (26e) pour Reims ; Ajorque (30e, sp)

- Kamara (22e, csc), Faes (26e) pour Reims ; Ajorque (30e, sp) Avertissements - aux Strasbourgeois Habib Diallo (3e) et Sanjin Prcic (73e)

- aux Strasbourgeois Habib Diallo (3e) et Sanjin Prcic (73e) Reims : Rajkovic – Foket, Abdelhamid, Faes, Doucouré – Munetsi, Berisha, Cafaro (Doumbia, 66e), Mbuku (Kutesa, 78e), Dia (Drammeh, 87e), Sierhuis (Touré, 66e). Entr. : David Guion

: Rajkovic – Foket, Abdelhamid, Faes, Doucouré – Munetsi, Berisha, Cafaro (Doumbia, 66e), Mbuku (Kutesa, 78e), Dia (Drammeh, 87e), Sierhuis (Touré, 66e). Entr. : David Guion Strasbourg : Kamara - Simakan, Lala, Mitrovic, Caci, Carole (Thomasson, 48e), Prcic (Majeed, 76e), Bellegarde, Sissoko (Zohi, 76e), Ajorque, Diallo Entr. : Jean-Marc Kuentz

. -

. -