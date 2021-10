Ligue 1 (J9) | Le Stade de Reims met le cap au Nord pour aller défier le RC Lens (21 heures)

La fête aurait pu être belle, dans ce stade Bollaert-Delelis qui a retrouvé ses supporters et sa ferveur au début de la saison, après une saison de huis clos. Mais cette ferveur finalement mal maitrisée va faire replonger le stade dans cette ambiance vide et silencieuse. Le samedi 18 septembre dernier, les supporters lensois et Lillois, dans un derby toujours passionné, ont envahit une partie de la pelouse à la mi-temps, provoquant des incidents. La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a décidé de décréter deux matches à huis clos, une décision à titre conservatoire pendant l'instruction du dossier disciplinaire. La décision définitive de la sanction sera communiquée le mercredi 6 octobre. En attendant, c'est sans son public que Lens a du jouer face à Strasbourg il y a 10 jours et donc face à Reims ce vendredi. Pas de quoi changer les plans de l'équipe rémoise qui sera dans le Nord pour affronter une redoutable mais aussi séduisante équipe lensoise qui vient de s'imposer sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (2-3). Des Lensois, actuels 2e du championnat, qui surfent sur la dynamique de la saison dernière. Pour les Rémois, il s'agira de confirmer la victoire face à Nantes et pourquoi pas enchainer un deuxième succès consécutifs. Pour cette rencontre, l'entraîneur Oscar Garcia sera privé d'Andreaw Gravillon, le défenseur rémois est suspendu pour une accumulation de trois cartons jaunes en l'espace de 10 matches.

-> RC Lens - Stade de Reims. Coup d'envoi de la rencontre à 21 heures. Ce sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne à partir de 20h30

