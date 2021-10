Ligue 1 (J9) | Le Stade de Reims se saborde et s'incline à Lens (0-2)

Pour son deuxième déplacement dans le Nord, le Stade de Reims s'est à nouveau incliné ce vendredi en ouverture de la 9e journée de L1, à Lens. La rencontre a basculé juste avant la pause, lorsque le jeune Hugo Ekitiké a vu rouge et provoqué un penalty. Mené et à dix, Reims fut ensuite impuissant.

Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas pour le Stade de Reims. La joie de la victoire dimanche dernier a laissé place ce vendredi à un scénario bien plus défavorable pour les Rémois. Sur la pelouse d'un stade Bollaert privé de ses spectateurs, les Champenois ont cette fois été trahis par des faits de jeu contraires. Ils n'auront même pas eu l'occasion de faire trembler des Sang et Or d'abord solides, même sans grande imagination.

Entre deux équipes bien en place, les acteurs se livraient d'abord à un jeu d'échec dont personne ne sortait véritablement vainqueur. L'absence d'Andreaw Gravillon poussait Oscar Garcia à jouer à quatre défenseurs sans que cela ne perturbe le bloc marnais. Il fallut un fait de jeu pour faire basculer le match et permettre aux Lensois de conforter leur deuxième place au classement. A la suite d'un corner juste avant la pause, Hugo Ekitiké se rendait coupable d'une vilaine faute sur Danso. Tandis que le défenseur baissait la tête, l'attaquant rémois montait ses crampons et touchait son visage. Plus maladroit que méchant, le geste vaut penalty et carton rouge sans contestation possible. Le penalty, lui, était transformé avec succès par Arnaud Kalimuendo.

Hugo Ekitiké, homme du match malgré lui

Dès lors, la partie changeait de physionomie. Réduit à dix, les Rémois sortaient des vestiaires encore groggy. Et cédaient vite après une perte de balle au milieu de terrain. Rapidement, Florian Sotoca lançait Arnaud Kalimuendo qui remportait son second duel avec Predrag Rajkovic et s'offre ainsi un doublé. La suite est pénible. Dans une seconde période sans enjeu, les Rémois n'abdiquent pas, mais ont fait preuve d'impuissance face à la solidité artésienne. Une défaite aussi cruelle que logique qui laisse un goût d'inachevé à l'heure de passer une nouvelle trêve internationale.

A Lens (Stade Bollaert), Lens bat le Stade de Reims 2-0

Mi-temps : 1-0

: 1-0 Arbitre : Benoît Bastien

: Benoît Bastien Buts - Kalimuendo (45e sp, 53e) pour Lens

- Kalimuendo (45e sp, 53e) pour Lens Avertissements : aux Lensois Medina (26e), Danso (34e) et Kakuta (57e) ; aux Rémois Abdelhamid (58e)

: aux Lensois Medina (26e), Danso (34e) et Kakuta (57e) ; aux Rémois Abdelhamid (58e) Expulsion : du Rémois Hugo Elikité (44e)

: du Rémois Hugo Elikité (44e) Lens : Leca - Frankowski (Machado, 84e), Medina (Haïdara, 72e), Danso, Gradit, Clauss - Fofana, Doucouré (Cahuzac, 89e) - Kakuta (Saïd, 72e), Kalimuendo (Ganago, 72e), Sotoca. Entr. : Franck Haise

: Leca - Frankowski (Machado, 84e), Medina (Haïdara, 72e), Danso, Gradit, Clauss - Fofana, Doucouré (Cahuzac, 89e) - Kakuta (Saïd, 72e), Kalimuendo (Ganago, 72e), Sotoca. Entr. : Franck Haise Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Foket – Munetsi, Matusiwa (Touré, 64e) - Van Bergen (F. Doucouré, 72e), Kebbal (Mbuku, 72e), Flips (Cassama, 72e), Ekitiké. Entr. : Oscar Garcia

