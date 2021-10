Ligue 1 (J9) : Lens reçoit Reims avec l'envie de rester sur le podium de la L1

Une rencontre qui se jouera à huis clos suite aux incidents qui ont éclaté dans les tribunes lors du derby du Nord Pas de Calais le 18 septembre dernier.

La décla : Haise refuse de s'emballer

"L'entraîneur lensois, à deux jours du match, a rappeler que rien n'était acquis : "Il y a toujours un risque de prendre les louanges au premier degré. Le risque est de se dire qu’on va peut-être en faire un peu moins et que ça va suffire, dans le foot ça ne suffit jamais. A Lens, on doit toujours en faire plus. On a battu Lille, Marseille et Monaco, mais on sait aussi que nous n’avons pas battu Lorient et Saint-Etienne, et que nous avons perdu contre Strasbourg."

La stat : 14ème équipe à domicile, 2ème à l'extérieur.

Lens n'a pour l'instant pris que 5 points sur 12 possible a domicile. Les coéquipiers de Jean-Louis Leca ont dominé Lille, ont partagé les points avec Lorient et Saint-Etienne et se sont inclinés devant Strasbourg. Rien à voir avec le bilan "extérieur" : Lens est invaincu (comme Paris et Marseille) et a déjà récolté 10 points avec des succès à Monaco, Bordeaux et Marseille.

Le joueur à suivre : Przemysław Frankowski

Le polonais, arrivé cet été en provenance de Chicago et de la MLS, le championnat nord-américain est, après 8 journées, le lensois le plus décisif. Il a offert trois passes provoquant un but et marqué déjà à 2 reprises. Des buts qui sont déjà ancrés dans la mémoire des supporters : celui de la victoire dans le derby et une magnifique frappe dans la lucarne sur la pelouse du Vélodrome.

La compo "France Bleu Nord"

Leca - Gradit Danso Medina - Clauss Fofana Doucoure Frankoswki - Kakuta - Sotoca Saïd