Ligue 1 (J9) | Les coulisses de l'organisation du huis clos entre le Stade de Reims et Strasbourg (15h)

C'est une nouvelle étape dans cette saison déjà bien agitée au delà de l'aspect sportif. Le Stade de Reims va disputer son match face à Strasbourg aujourd'hui à 15 heures, à huis clos. Le premier huis clos de la saison au Stade Delaune et même depuis que le stade a été renové. Jusque là, les Rémois avaient disputé leurs matches à domicile face à Lille, Paris et Lorient avec une jauge de 5000 spectateurs.

Mais la nouvelle séquence de confinement décidée par l’exécutif mercredi dernier a emmené la Ligue de Football Professionnel à activer son protocole sanitaire strict. Un document de plus de 70 pages dans lequel les mesures son extrêmement renforcées.

Ainsi, la jauge maximum est fixée à 380 personnes (joueurs compris) pour un match de Ligue 1 dont ce Stade de Reims - Strasbourg. Elles doivent être uniquement actives, à savoir travailler sur la rencontre, ou alors personnes officielles comme les dirigeants, les délégués. Evidemment, ces personnes devront posséder une attestation officielle de l'employeur pour justifier leur déplacement. Les familles des joueurs ne pourront pas être présentes tout comme les personnels administratifs du Stade de Reims.

Le stade est divisé en 3 zones :

Zone 1 : Aire de jeu, bord du terrain, tunnel des joueurs, vestiaires

Aire de jeu, bord du terrain, tunnel des joueurs, vestiaires Zone 2 : Gradins, tribunes dont tribune de presse, espaces fonctionnel, PC sécurité

Gradins, tribunes dont tribune de presse, espaces fonctionnel, PC sécurité Zone 3 : Extérieur du stade don parvis et air régie

Ces trois zones doivent être scrupuleusement respectées, toutes les populations ne peuvent pas y accéder et surtout, des horaires, avant, pendant et après le match sont clairement définis pour que toutes les personnes accréditées n'y restent pas en permanence, où ne s'y croisent pas.

Ainsi, pour la rencontre entre Reims et Strasbourg de ce dimanche, il n'y aura pas les 380 personnes maximum autorisées mais en réalité, autour de 180 personnes accrédités parmi lesquels on retrouve :

Joueurs : 40

40 Staff : 40

40 Stadiers : 20

20 Arbitres : 6

6 Jardiniers : 6

6 Ramasseurs de balles : 6

6 Organisateurs : 15

15 Journalistes : 20

20 Photographes : 7

7 Techniciens et personnels Telefoot : 30

A cela s'ajoute les dirigeants des deux clubs. Il y en aura 8 maximum pour le Stade de Reims et 4 pour le Racing Club de Strasbourg. D'autres métiers seront représentés comme les secouristes de la Croix Rouge, les techniciens pour les panneaux LED qui diffusent les publicités, la police, les techniciens du VAR ou encore les services d'hygiène.

Ce huis clos va aussi imposer un protocole particulier pour l'entrée des joueurs sur la pelouse avant le coup d'envoi. Les arbitres pénétreront en premier, suivis par l'équipe locale puis l'équipe visiteuse.

Toutes ces mesures sont bien sûr en appuis des gestes barrières désormais connus comme le gel hydroalcoolique, la désinfection des zones, le port du masque obligatoire. a noter que toutes les salles de travail ou de réception seront fermées à l’exception de la salle de conférence de presse ou se dérouleront les interviews d’après match, dans une limite de 10 personnes dans cette salle.

Toutes ces mesures visent bien sûr a respecter un huis clos strict, sans laisser de possibilité de faire pénétrer une personne qui n'aurait pas d'activité ou une fonction clairement déterminées.

S'inscrire dans une dynamique

Même dans ce décors forcement triste, il y aura un match ce dimanche au Stade Delaune. Un match entre deux équipes mal classées mais deux équipes qui viennent de s'offrir une belle bouffée d'oxygène, qui plus est à l'extérieur. Reims (19e) s'est imposé à Montpellier pendant que Strasbourg (18e) en faisait de même à Brest. Autant dire que les deux équipes vont vouloir s’inscrire dans une dynamique, à commencer par les Rémois, sur leur pelouse, qui pourraient, en cas de victoire seulement, prendre la 18e place de barragiste aux Alsaceins et même mieux, sortir de la zone dangereuse à la faveur des résultats de ses concurrents directs. Pour cette rencontre, L'entraîneur David Guion sera privé de Xavier Chavalerin (blessé et suspendu), Moreto Cassama (suspendu) ainsi que Ghislain Konan, Thibault De Smet, Arber Zeneli (blessés). Retours en revanche de El Bilal Touré et Dereck Kutesa.