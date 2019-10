Ligue 1 (J9) - Lille arrache le nul face à Nîmes (2-2)

Lille, France

Quatre jours après leur défaite en Ligue des champions contre Chealsea, Lille a concédé le nul (2-2) sur sa pelouse contre Nîmes ce dimanche lors de la 9e journée de Ligue 1. Le Losc garde son invincibilité à domicile mais réalise une contre-performance. Lille est 5e au classement à un petit point du podium.

Les buts

Les Lillois ont ouvert le score à la 12e minute grâce à Loïc Remy. Le gardien nîmois venait pourtant de sortir deux parades face aux attaquant du Losc. Mais petit à petit, le Nîmes Olympique a joué sa chance devant le but de Mike Maignan jusqu'à ce penalty sifflé avant le pause suite à une faute du défenseur José Fonte sur Romain Philippoteaux. Le penalty est transformé par Renaud Ripart. Au retour des vestiaires, Lille a reculer au point d'encaisser un second but à vingt minutes de la fin du match. La lumière est finalement venue, comme souvent, de Victor Osimhen. Le meilleur buteur du club en championnat a trompé la défense gardoise à la 80e. Il inscrit là son 7e but de la saison en championnat.

La réaction