Ligue 1 (J9) : Lille veut continuer sa bonne série en championnat face à l'OM

Mercredi contre Salzbourg (défaite 2-1), le LOSC n'a pas confirmé sa bonne forme après deux succès consécutifs en championnat, contre Reims (2-1) et à Strasbourg (2-1), alors que se dresse l'Olympique de Marseille, 4ème de Ligue 1 mais qui reste sur une défaite à domicile face à Lens (3-2).

Seul le gardien n°2, Léo Jardim, toujours blessé aux cervicales, est indisponible. Jonathan Bamba, entré en cours de jeu à Salzbourg après un mois d'absence suite à une lésion à la cuisse, pourrait faire son retour dans le onze titulaire. Renato Sanches, qui s'est re-entraîné avec le groupe cette semaine après sa blessure au genou, est enfin de retour dans le groupe, lui qui n'a plus disputé de match depuis la première journée de Ligue 1 à Metz.

La décla' : la concurrence, c'est positif

Avec les retours de Bamba et de Sanches, Jocelyn Gourvennec retrouve enfin un groupe au complet. Et de la concurrence, notamment au milieu de terrain. " Il faut voir la concurrence comme quelque chose de positif. Les performances nous les ferons en équipe, grâce à un collectif fort. Pour avoir un collectif fort, il faut que le niveau monte et que la frustration de ceux qui jouent moins ne soit pas un frein pour l’équipe. Ce qui m’importe c’est que chaque joueur donne le meilleur pour l’équipe qu’il démarre ou qu’il entre en cours de match ", expliquait Jocelyn Gourvennec samedi en conférence de presse. Un message à l'adresse de Yusuf Yazici, qui joue moins cette saison et qui pour le moment a du mal a briller ?

Le joueur à suivre : Jonathan Bamba est de retour

Il a joué une demi-heure mercredi à Salzbourg pour sa reprise après près d'un mois d'une longue blessure à la cuisse. Absent en Ligue 1 depuis le 21 août et le match nul (1-1) à Saint Etienne, Jo' Bamba est apte à débuter selon son entraîneur Jocelyn Gourvennec : " Il a eu un mois d’août difficile, après il a eu sa blessure, mais il revient avec beaucoup de fraîcheur, mentale et physique. C’est un joueur important pour l’équipe. " La saison dernière, toutes compétitions confondues, il a marqué 7 buts et délivré 11 passes décisives (4ème meilleur passeur ex-aequo de Ligue 1 avec 9 unités).

La stat' : le plus mauvais classement du LOSC après 8 journées depuis 4 ans

Avec seulement 11 points et une dixième place en 8 journées, le début de championnat des Dogues n'est pas reluisant. Il faut remonter à 2017 et le début de saison chaotique sous Marcelo Bielsa pour retrouver trace d'un plus mauvais classement après le même nombre de matchs. Avec seulement une victoire, le LOSC pointait à la 19ème place

La compo' France Bleu Nord

(4-4-2) Grbic - Reinildo, Botman, Fonte, Celik - Bamba, André, Xeka, Weah - Yilmaz, David