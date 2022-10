Ligue 1 (J9) : Sensation de déjà vu pour le Stade de Reims, tenu en échec à Troyes (2-2)

Les matchs se suivent et se ressemblent, à quelques détails près. Sauf que ces détails ne plaident que rarement en faveur des Rémois. A Troyes ce dimanche après-midi, les joueurs du Stade de Reims avaient pourtant mis les ingrédients pour repartir de l'Aube avec trois points. Mais comme trop souvent depuis le début de saison. La seconde mi-temps a offert un scénario improbable qui coûte cher aux Marnais.

Tout débutait pourtant idéalement pour les Rémois. Si les Troyens tenait la possession du ballon, Reims se montrait d'une efficacité clinique. Sur sa première action, Andreaw Gravillon lançait Junya Ito dans le couloir droit. Son centre trouvait Folarin Balogun dont la reprise à bout portant faisait mouche (13e). Imparable. Sonnés, les Aubois peinaient à réagir. S'ils campaient la plupart du temps dans le camp rémois, ils peinaient à se montrer réellement dangereux. Une fois seulement, Yevhann Diouf, de nouveau titulaire dans les buts, devait s'interposer. A la pause, les Rémois menaient logiquement.

6e fois que les Rémois finissent à dix en 9 matchs

Mais il est écrit que les secondes mi-temps devaient offrir un spectacle à la dramaturgie toujours cruelle pour le Stade de Reims. Revenus avec de meilleures intentions, les Troyens accéléraient. Mais c'est sur une stupide erreur de Yevhann Diouf, qui poussait trop loin son ballon que les Aubois allaient égaliser. Pas le temps de tergiverser, les Rémois réagissaient immédiatement. Et c'est un centre d'Alexis Flips, Junya Ito surgissait d'une reprise rageuse pour redonner l'avantage aux siens.

La joie du Japonais était elle aussi de courte durée. Quelques instants plus tard, il dégoupillait totalement, en envoyant son crampon droit sur le genou de Jackson Porozo. La sanction est logique : carton rouge ! Une exclusion qui contraint les Rouge et Blanc de jouer pour la 6e fois en infériorité numérique en neuf matchs. A résister, les Rémois se fatiguaient. Et Yevhann Diouf se rattrapait de sa boulette par plusieurs arrêts importants. Mais ce qui devait arriver arriva. Tandis que le chronomètre entrait dans les arrêts de jeu, Jackson Porozo parvenait à reprendre un ballon à la limite du hors-jeu pour égaliser. Cruel, une fois de plus. Pour autant, les Rémois tendent le bâton pour se faire battre. Les erreurs accumulées ont encore été fatales. Et ce n'est pas contre Paris, samedi prochain, que le Stade de Reims pourra espérer imaginer prendre enfin trois points.

