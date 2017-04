Ligue 1 : Jardim et Favre nommés pour le titre de meilleur entraîneur

L'AS Monaco et l'OGC Nice ont des représentants de choix nommés pour les trophées du football UNFP. Leonardo Jardim et Lucien Favre sont en lice pour le titre de meilleur entraîneur de la saison. Quatre joueurs monégasques et un niçois font également partie des nommés. Résultats : le 15 mai.

Chaque années, la profession désigne le gratin de la Ligue 1. Joueurs et entraîneurs de chacun des clubs de l'élite du football français votent pour le meilleur joueur, le meilleur espoir, le meilleur entraîneur et le meilleur gardien. Pour la 26e édition des trophées UNFP (union nationale des footballeurs professionnels) plusieurs membres des deux club phares de la Côte d'Azur sont nommés.

Meilleur entraîneur : duel Jardim / Favre

L'entraîneur portugais de l'AS Monaco, Leonardo Jardim, et le technicien suisse de l'OGC Nice, Lucien Favre, font figure de favoris au titre de meilleur entraîneur de Ligue 1. On se dirige vers un duel entre les coachs azuréens pour succéder à Laurent Blanc, l'ancien entraîneur du PSG. Son successeur, Unaï Emery, est nommé mais le raté en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone devrait l'éloigner d'une distinction de ses pairs. A contrario, l'excellent parcours de l'ASM en coupe d'Europe permettra sans doute à Jardim de faire la différence face à Favre sacré trois fois meilleur entraîneur de Bundesliga (Allemagne) en 2009, 2011 et 2015.

Parisiens et Monégasques en tête

Quatre footballeurs de l'AS Monaco et un de l'OGC Nice sont présents dans les autres catégories récompensées où figurent également de nombreux parisiens. Pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1, seul Bernard Silva (Monaco) est en lice face à Lacazette (Lyon), Cavani et Verratti (Paris).

Le prix du meilleur espoir du championnat ne devrait pas échapper aux azuréens nommés en nombre : Wylan Cyprien (Nice), Thomas Lemar et Kylian Mbappé (Monaco) face à Adrien Rabiot (Paris).

Le gardien du club princier Daniel Subasic est nommé face aux portiers Lopes (Lyon), Reynet (Dijon) et Trapp (Paris) pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1.

Les internautes pourront aussi s'exprimer dans ces trophées du football UNFP afin d'élire notamment le plus beau but de la saison en Ligue 1 (ouverture des vote le 3 mai). Ces prix du football existent aussi pour la Ligue 2 et le football féminin.